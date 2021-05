De Graafschap-voorzitter tweet na onrustige avond: ‘Klootzakken!’

Donderdag, 13 mei 2021 om 07:45

Het was woensdagavond onrustig bij De Vijverberg nadat De Graafschap door een 0-0 gelijkspel tegen Helmond Sport promotie naar de Eredivisie misliep. De Telegraaf en de Gelderlander schrijven dat de ME moest ingrijpen, terwijl er rond het stadion eveneens vernielingen werden aangericht. Martin Mos, voorzitter van De Graafschap, neemt op Twitter fel stelling tegen de ‘klootzakken’ die voor de onrust zorgden.

“Thuis , pfff , sportief verloren , ok , nadien getrakteerd op keien , stenen glazen etc, mijn taxi ramen er uit ! leuk dat voetbal met non voetbal fans !! Aub kunt u deze mooie sport niet zo besmeuren ! klootzakken , en morgen vind ik een paar van u !!!”, schreef Mos even voor half drie ’s nachts op Twitter. In de reacties wordt gewezen op het optreden van de ‘opgefokte’ politie. “Zal allemaal wel maar keien door de taxi ruiten gaat mij te ver”, reageert de voorzitter van De Graafschap.

Enkele honderden fans volgden volgens De Telegraaf de wedstrijd van achter de tribunes. Toen de menigte richting het eindsignaal groter werd, besloot men de weg richting de hoofdingang af te zetten met hekken. De spelersbus van Helmond Sport werd een tijd opgehouden en medewerkers moesten ‘voor hun eigen veiligheid binnen of rondom het stadion blijven’. De Gelderlander schrijft dat de politie meerdere keren heeft gevraagd of iedereen naar huis wilde gaan.

Toen dat niet gebeurde, besloot de ME in te grijpen om het terrein leeg te vegen. Een groep van circa honderd supporters zocht de confrontatie met de ME, waardoor er met fakkels, stenen, glas en vuurwerk gegooid werd. De ME zette honden en wapenstokken in. Volgens het regionale dagblad zijn buurtbewoners ‘woest’ op de supporters in kwestie. De Graafschap moet na het mislopen van directe promotie een Eredivisie-ticket zien te verdienen via de play-offs, waarin Roda JC Kerkrade komende zaterdag de eerste tegenstander is.