Ralf Seuntjens haalt uit: ‘Dat is te triest voor woorden, in mijn beleving’

Donderdag, 13 mei 2021 om 06:52

De Graafschap greep woensdagavond op de laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie naast het tweede promotieticket. De Superboeren speelde in eigen stadion met 0-0 gelijk tegen Helmond Sport en zagen Go Ahead Eagles na een 0-1 zege op Excelsior passeren. Ralf Seuntjens is niet bepaald te spreken over de instelling van Helmond Sport op De Vijverberg.

“Helmond kwam hier puur voor een punt en ja... Dat is te triest voor woorden, in mijn beleving”, verzuchtte Seuntjens voor de camera van ESPN. “Dat ze hier zo komen spelen. Ze spelen heel het jaar aanvallend voetbal en gaan zich nu aanpassen om 0-0 te spelen. Als je nergens meer voor speelt, zou ik dat niet doen. Ik heb bij Telstar gespeeld en daar hebben we dat nooit gedaan. Bij FC Den Bosch niet, bij RBC Roosendaal niet. Maar ja, we hebben het gewoon niet goed gedaan. Die bal moet erin en dan win je.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik weet niet eens waar ik moet beginnen”, ging de naar NAC Breda vertrekkende spits verder. “Wat er door me heen gaat? Als ik dat allemaal op televisie ga vertellen, dan is het 100+. Gewoon een drama, ongelooflijk. De bal wil er gewoon niet in. Al drie wedstrijden niet. Het zit ons niet mee. Twee jaar gestreden, twee jaar op plek twee gestaan achter Cambuur. En dan krijg je dit ervoor terug.”

“Gewoon zwaar kut natuurlijk. Ja, ongekend... We hebben twee wedstrijden om het af te maken en er ontstaan zoveel momenten voor het doel, maar de bal wil er niet in”, reageerde Ted van de Pavert. De aanvoerder van De Graafschap spreekt van een ‘harde klap’. “Dat lijkt me duidelijk. We hebben nog een kans in de play-offs, dus we moeten ons weer oprichten. Er zit niks anders op. Hoe we dat gaan doen? Je kunt wel zeggen we er morgen weer moeten staan, maar dat is nu makkelijker gezegd dan gedaan. Dit is een enorme domper.”

Trainer Mike Snoei kreeg na afloop bij ESPN de vraag waar het misging voor zijn ploeg. “Afmaken, tussen de paal inschieten”, antwoordde Snoei. “Ik vond ons in het eerste half uur niet best. We kwamen er moeilijk doorheen, maar zelfs in die acht minuten van de eerste helft die we nog moesten spelen, kregen we vier grote kansen. We hadden het anders neergezet en toen had ik wel een goed gevoel. Of de spanning meespeelde, zou je aan de jongens moeten vragen. Het was lastig om erdoorheen te komen op het kletsnatte veld.”

Het duel tussen De Graafschap en Helmond Sport lag een tijdlang stil door het noodweer dat Doetinchem teisterde. Snoei constateerde dat zijn ploeg na de hervatting enkele levensgrote kansen kreeg. “Ik hoef het niet allemaal te benoemen, dat maakt het nog pijnlijker. Maar dit hebben we echt aan onszelf te wijten”, aldus Snoei. Voor De Graafschap rest nu het spelen van de play-offs, waarin Roda JC Kerkrade zaterdag de eerste tegenstander is. “We zijn als een bokser nu, we krijgen een klap en moeten weer opstaan. Zaterdag moet er een fris elftal staan. Ik ga goed kijken wie de energie heeft om deze ploeg naar de Eredivisie te brengen.”

Het was na afloop overigens nog een tijdje onrustig bij De Vijverberg. Enkele honderden fans volgden volgens De Telegraaf de wedstrijd van achter de tribunes. Toen de menigte richting het eindsignaal groter werd, besloot men de weg richting de hoofdingang af te zetten met hekken. De spelersbus van Helmond Sport werd een tijd opgehouden en medewerkers moesten ‘voor hun eigen veiligheid binnen of rondom het stadion blijven’. De ME heeft rond De Vijverberg moeten optreden, waar eveneens vernielingen aangericht werden.