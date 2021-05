PSG plaatst zich na knotsgek duel en strafschoppen voor bekerfinale

Woensdag, 12 mei 2021 om 23:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:52

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond met grootse moeite geplaatst voor de finale van de Coupe de France. Op bezoek bij Montpellier gaf het scorebord na negentig minuten een 2-2 stand aan, waarna er direct, zonder eerst te verlengen, werd overgeschakeld naar de strafschoppenreeks. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino nam de strafschoppen beter: vijf om zes benutte penalty’s. Kylian Mbappé was met twee treffers de grote man aan de kant van de bezoekers. De Franse bekerfinale vindt volgende week woensdag plaats in het Stade de France, waar PSG zal aantreden tegen de sterkste uit de ontmoeting tussen GFA Rumilly Vallières, dat zijn competitiewedstrijden op het vierde profniveau afwerkt, en AS Monaco.

Mitchell Bakker kreeg een basisplaats van Pochettino, die overigens ook Xavi Simons bij de wedstrijdselectie haalde maar hem geen speeltijd gaf. Mbappé maakte na een lichte blessure en een schorsing in de Ligue 1 zijn rentree bij de Parijzenaren en liet zich meteen zien. Nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut zette de clubtopscorer zijn naam al op het scorebord. Na vlot combinatiespel gaf Idrissa Gueye de beslissende steekbal op Mbappé, die doelman Dimitry Bertaud op koelbloedige wijze verschalkte: 1-0. Halverwege de eerste helft trok Bertraud wel aan het langste eind, toen de sluitpost een schot met rechts van Mauro Icardi onschadelijk maakte.

Hoewel PSG het duel de eerste helft domineerde en bij vlagen hogeschoolvoetbal liet zien, kwam Montpellier op slag van rust op gelijke hoogte. Jordan Ferri bereikte op de rand van de zestien Gaetan Laborde, die Alessandro Florenzi het bos instuurde en op fraaie wijze diagonaal binnenschoot: 1-1. Direct na rust kwam Pablo Sarabia in de gelegenheid om de voorsprong weer terug te pakken, maar zijn schot ging rakelings naast de linkerpaal. Even later was Mbappé wel trefzeker.



De spits werd op de middellijn aangespeeld van achteruit en snelde naar de vijandige zestien. Daar schudde hij twee man van zich af met een medogenloze reeks schijnbewegingen en schoot hij in de korte hoek overtuigend de 1-2 binnen. Daarmee leek een finaleplek binnen handbereik, maar niets bleek minder waar. Zeven minuten voor het einde van de officiële speeltijd kwam Montpellier voor de tweede keer verrassend langszij. Ditmaal fungeerde eerdere doelpuntenmaker Laborde als aangever: Andy Delort kon de bal zonder eerst te hoeven aannemen binnenschieten: 2-2.

Na een korte pauze begonnen de halve finalisten direct aan de penaltyreeks, die beslecht werd in het voordeel van PSG. Pas na de twaalfde strafschop, die werd benut door Moise Kean, viel de beslissing. Junior Sambia miste namens de thuisploeg de vijfde penalty. Daarvoor waren achtereenvolgens Ángel Di María, Julian Draxler, Leandro Paredes, Marquinhos en Neymar trefzeker namens de bezoekers. Laatstgenoemde startte vanaf de bank en kwam pas in de 86ste minuut binnen de lijnen.