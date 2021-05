Go Ahead Eagles promoveert naar Eredivisie dankzij misstap De Graafschap

Go Ahead Eagles keert na een afwezigheid van vier jaar terug in de Eredivisie. De club uit Deventer won woensdagavond met 0-1 van Excelsior en keek daarna vanuit het stadion in Rotterdam naar het restant van het duel tussen De Graafschap en Helmond Sport, dat vanwege regenval was gestaakt in de eerste helft. De concurrent uit Doetinchem wist ondanks verwoede pogingen niet te scoren, waardoor Go Ahead als tweede eindigt en samen met SC Cambuur direct promoveert. Voor De Graafschap rest de nacompetitie.

Na een oponthoud van meer dan een uur werd de wedstrijd hervat om 22.00 uur, toen alle andere Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden net waren afgelopen. De opdracht voor De Graafschap was helder. De ploeg van trainer Mike Snoei maakte voor de onderbreking weinig indruk, maar opende direct na de hervatting de jacht op het zo gewenste doelpunt. De kansen volgden elkaar in rap tempo op in de slotfase van de eerste helft. Een inzet van Jordy Tutuarima leidde tot een corner, die weer resulteerde in een kopbal van Ted van de Pavert van dichtbij; keeper Rody de Boer bracht redding.

Vervolgens stuitte Ralf Seuntjens, met veertien doelpunten dit seizoen clubtopscorer, van dichtbij op de paal. Na een pauze van slechts vijf minuten duurde het even voordat De Graafschap weer grote kansen kreeg, maar die kwamen er na een uur. De Boer voorkwam dat Seuntjens de score opende met een hard schot in de korte hoek, waarna een volledig vrijstaande Jasper van Heertum naliet om van dichtbij raak te koppen. Een geplaatst schot van Daryl van Mieghem zeilde vervolgens over.

De wedstrijd werd live uitgezonden in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior, waar spelers en andere personeelsleden van Go Ahead toekeken. Ze zagen tot hun opluchting dat een vanaf het middenveld gelanceerde Joey Konings oog in oog met De Boer faalde. Een nog grotere kans werd diep in de blessuretijd gemist. De Graafschap slaagt er dus nog niet in om na twee jaar terug te keren in de Eredivisie. De mogelijkheid is er nog wel via de play-offs; in de eerste ronde, die zaterdag al plaatsvindt, wacht een duel met Roda JC Kerkrade. Als De Graafschap die ronde overleeft, wachten nog twee hordes richting promotie.