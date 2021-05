Ronaldo bereikt twee magische mijlpalen; AC Milan zegeviert met 0-7

Juventus deed woensdagavond goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Het elftal van trainer Andrea Pirlo, de huidige nummer vijf, won zelf met 1-3 van Sassuolo, waardoor nummer vier Napoli tot op een punt is genaderd. Ronaldo bereikte twee magische mijlpalen in het uitduel. Kampioen Internazionale wist op eigen veld te winnen van AS Roma (3-1), terwijl AC Milan hard uithaalde bij Torino (0-7). Het is de grootste uitoverwinning van de Milanezen in competitieverband sinds 1955.

Sassuolo - Juventus 1-3

Het was de avond van de vertrekkende Gianluigi Buffon en ook van Ronaldo. De 43-jarige doelman maakte in de zestiende minuut een strafschop van Domenico Berardi onschadelijk. Buffon is met 43 jaar en 104 dagen de oudste doelman ooit in de Serie A die een penalty weet te stoppen. Juventus nam vervolgens de touwtjes in handen en Adrien Rabiot opende de score na bijna een halfuur spelen. De Franse middenvelder zag een schot van net buiten de zestien via de paal in het doel belanden. Kort voor rust was het de beurt aan Cristiano Ronaldo, die zijn honderdste doelpunt voor Juventus maakte. Hij is de eerste speler van de club die dat in drie seizoenen voor elkaar krijgt. Daarnaast is Ronaldo de eerste speler met minstens honderd treffers voor drie verschillende clubs en een land (Portugal).





Giacomo Raspadori bracht de spanning terug na een uur spelen met een beheerste schuiver namens Sassuolo. Juventus liet zich echter niet van de wijs brengen door de aansluitingstreffer. Halverwege de tweede helft tekende Paulo Dybala net als Ronaldo voor doelpunt nummer honderd in zijn loopbaan bij Juventus. La Vecchia Signora hield vervolgens redelijk eenvoudig stand en blijft met nog twee duels te gaan volop in de race om een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Torino - AC Milan 0-7

Zonder de afwezige Zlatan Ibrahimovic kende AC Milan geen enkele genade met het arme Torino. De bezoekers legden de basis voor de overwinning in de eerste helft, met een prachtig doelpunt van verdediger Theo Hernández in de negentiende minuut. Zijn knal vloog werkelijk de bovenhoek in. Franck Kessié verdubbelde de voorsprong na 26 minuten vanaf elf meter, nadat Ante Rebic, de vervanger van Ibrahimovic in de punt van de aanval, in het strafschopgebied was onderuitgehaald. Na rust was er helemaal geen houden meer aan voor Torino. Brahim Díaz tekende voor de 0-3 na goed voorbereidend werk van Kessié. De mee opgekomen Hernández verzorgde na een uur spelen de vierde treffer met een fraai lobje. De uitblinkende Rebic pikte ook een treffer mee na een vlotte counter van Milan. Diezelfde Rebic tilde de stand in minuut 72 zelfs naar 0-6 en tien minuten voor het einde maakte de van origine vleugelaanvaller zijn hattrick compleet: 0-7.

Theo Hernández was met twee doelpunten één van de grote uitblinkers bij AC Milan.

Internazionale - AS Roma 3-1

Inter gaf de landstitel extra cachet door ook AS Roma aan de zegekar te binden. Stefan de Vrij bleef overigens de gehele wedstrijd op de bank zitten bij de thuisclub. De bezoekers begonnen nog wel sterk, maar na elf minuten keek men door een treffer van Marcelo Brozovic tegen een 1-0 achterstand aan. In het strafschopgebied rondde hij beheerst af voor Inter. Na twintig minuten gaf het scorebord 2-0 aan. Matias Vecino knalde raak na goed voorbereidend werk van de scherpe Romelu Lukaku. Henrikh Mkhitaryan verkleinde de marge vervolgens met een mooie krul in de verre hoek. Het was Roma, met Rick Karsdorp in de gelederen, echter niet gegeven om een nederlaag in het Giuseppe Meazza te voorkomen, ondanks een bal op de paal van Edin Dzeko na een uur. In de slotminuut werd Lukaku op maat bediend door Achraf Hakimi en de Belgische topschutter schoot simpel raak voor een open doel.

De spelers van Internazionale droegen woensdagavond het kleurrijke vierde shirt.

Atalanta - Benevento 2-0

De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini, die Marten de Roon en Hans Hateboer liet starten en Sam Lammers tot de 89ste minuut veroordeelde tot de reservebank, kwam op eigen veld geen moment in de problemen. De score werd halverwege de eerste helft geopend door Luis Muriel. De spits kreeg de bal terug in de zestien na een zelf opgezette combinatie met Ruslan Malinovskyi en schoof vervolgens koelbloedig de 1-0 binnen. Hoewel Benevento geen moment gevaarlijk werd, viel de spanning pas ruim twintig minuten voor tijd uit de wedstrijd. Duván Zapata bereikte dankzij een overstapje van Aleksey Miranchuk Mario Pasalic, die van dichtbij de hoek voor het uitkiezen had en overtuigend afrondde: 2-0. Uiteindelijk eindigde Benevento het duel met tien man, daar Luca Caldirola enkele minuten voor tijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg van arbiter Davide Massa.

Lazio - Parma 1-0

De Romeinen openden met veel aanvalslust tegen het reeds gedegradeerde Parma. In de eerste helft kwam Lazio dan ook meermaals via Ciro Immobile (kopbal, schot) en Luis Alberto (schot op de lat), maar de bal viel niet binnen. In het tweede bedrijf kregen de bezoekers meer kleur op de wangen en dreven ze Lazio een aantal keer in het nauw. Juan Brunetta kwam het dichtst bij een treffer. De aanvallende middenvelder beproefde zijn geluk met een schot van afstand, maar zijn poging belandde via de paal in de handen van doelman Luigi Sepe. Uiteindelijk wist Lazio het duel pas diep in blessuretijd naar zich toe te trekken. Het was Immobile die uit de rebound de enige treffer van de wedstrijd maakte: 1-0.