Go Ahead Eagles dwingt De Graafschap om tot het uiterste te gaan

De Graafschap zal de afsluitende competitiewedstrijd tegen Helmond Sport moeten winnen om te promoveren naar de Eredivisie. Het duel werd woensdagavond gestaakt vanwege hevige regenval, maar concurrent Go Ahead Eagles won ondertussen wel met 0-1 van Excelsior en staat daardoor op de tweede plek, met een punt voorsprong op De Graafschap en een veel beter doelsaldo. Go Ahead is virtueel dus gepromoveerd naar de Eredivisie, maar het duel van De Graafschap wordt woensdagavond nog hervat. Almere City, NAC Breda, FC Volendam, NEC en Roda JC Kerkrade gaan sowieso de play-offs in. Kampioen SC Cambuur won de afsluitende wedstrijd; competitietopscorer Robert Mühren sluit het seizoen af met 38 goals.

Excelsior - Go Ahead Eagles 0-1

De bezoekers kregen na slechts acht minuten spelen al een tegenvaller te verwerken: Martijn Berden moest zich geblesseerd laten vervangen door Antoine Rabillard. Vijf minuten later was Go Ahead dicht bij een doelpunt toen een afstandsschot van Boyd Lucassen de kruising in leek te vliegen, maar de bal had net te veel curve en belandde tegen de paal. Richting de rust kreeg Giannis Botos nog een grote kans op een openingsdoelpunt, maar Alessandro Damen voorkwam met een katachtige redding dat Excelsior op achterstand kwam.

Excelsior kroop na rust meer en meer uit de schulp en had via Elías Már Ómarsson uitzicht op de 1-0, maar doelman Jay Gorter bracht redding. Het duel in Rotterdam ging op en neer, met enkele scrimmages in het doelgebied van Damen en een inzet van Joël Zwarts die maar net voorlangs ging. Go Ahead had een zege nodig om de promotiedroom levendig te houden, bracht Jacob Mulenga binnen de lijnen, maar het was Bas Kuipers die in de slotfase met een rake kopbal voor de 0-1 zorgde en de bezoekers virtueel de Eredivisie in bracht.

Almere City - Jong PSV 1-1

Almere had nog enig uitzicht op de felbegeerde tweede plaats. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk moest zelf winnen van Jong PSV en moest hopen op puntenverlies van zowel De Graafschap als Go Ahead. Bij rust had Almere echter zelf nog niet gescoord. Doelman Mark Spenkelink van PSV voorkwam met een tweetal goede reddingen dat de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong kwam. In het tweede bedrijf greep PSV verrassenderwijs de leiding: Fredrik Oppegard ontving de bal in het strafschopgebied van Kristófer Kristinsson en schoot diagonaal raak in de rechterhoek. Halverwege de tweede helft kopte Daniël Breedijk de gelijkmaker binnen uit een corner. Ondanks grote kansen voor Almere in de slotfase bleef het bij 1-1, waardoor directe promotie niet meer mogelijk is. Diep in de blessuretijd ontving invaller Thibault Lesquoy een directe rode kaart, waardoor Almere het duel afmaakte met tien man.

SC Cambuur - NAC Breda 3-2

Na negentien minuten spelen leek Cambuur via Giovanni Korte op voorsprong te komen, maar de grensrechter stak zijn vlag in de lucht wegens buitenspel. Ruim tien minuten later voerde NAC de druk op bij de concurrentie door aan de leiding te gaan in Friesland. Sydney van Hooijdonk tikte de bal van dichtbij binnen na een lage voorzet van Robin Schouten vanaf de achterlijn. Dat was ook de ruststand in Leeuwarden, terwijl de concurrentie er in de eerste helft niet in slaagde om een doelpunt te maken.

Zes minuten na de onderbreking verdubbelde het team van Maurice Steijn de voordelige marge. Kaj de Rooij rondde een vlotlopende aanval via Thom Haye af: 0-2. Cambuur wilde zich niet zomaar af laten troeven en kreeg via Mühren een enorme kans op de 1-2, maar de inzet eindigde op de voeten van doelman Nick Olij. Twee minuten later was het alsnog raak: Mitchell Paulissen kon op aangeven van Mühren binnentikken. Het was het begin van de ommekeer voor Cambuur en allemaal met dank aan Mühren: de aanvaller tekende in minuut 83 voor de 2-2 en drie minuten later kopte hij de 3-2 binnen. Het was voor de topschutter van de Keuken Kampioen Divisie nummer 38 van het seizoen.

FC Volendam - Jong AZ 2-1

In Volendam vielen alle doelpunten in het laatste halfuur. Zakaria El Azzouzi zag in de 62ste minuut een vlammend afstandsschot in het doel verdwijnen. Jong AZ liet zich niet uit het veld slaan en een kwartier voor het einde van de ontmoeting in Volendam trok middenvelder Richard Sedlácek de stand gelijk. Fedde de Jong kreeg kort daarna een ideale mogelijkheid voor de 1-2, maar hij schoot in kansrijke positie over. Volendam trok uiteindelijk aan het langste eind met een prachtige kopbal van Jim Beers in minuut 79. Voor de spits was het zijn eerste doelpunt namens de club. Francesco Antonucci was nog dicht bij de 3-1, maar zijn schot kwam tegen de paal terecht.

NEC - FC Dordrecht 2-1

FC Dordrecht kende nog wel een droomstart in Nijmegen, met een treffer van de van Feyenoord gehuurde Naoufal Bannis in de vijfde minuut. De gehuurde spits tekende voor zijn vijfde treffer in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen. NEC rechtte echter de rug en na ruim een kwartier spelen tekende Rangelo Janga na een vlotlopende aanval voor de 1-1. De thuisploeg ging naarstig op zoek naar de winnende treffer, al was Dordrecht in de slotfase via Bannis ook nog dicht bij de 1-2. Pas in de derde minuut van de blessuretijd moesten De Schapenkoppen buigen. Javier Vet kopte raak uit een hoekschop en de wedstrijd in De Goffert was ook gelijk afgelopen.

Telstar - Jong Ajax 1-2

Het was een speciale ontmoeting voor Frank Korpershoek, die op 36-jarige leeftijd afzwaaide als speler van Telstar. Korpershoek speelde in vijftien seizoenen vierhonderd competitiewedstrijden voor de club uit Velsen-Noord en kreeg halverwege een ‘publiekswissel’. Tegen de verhoudingen in kwam Jong Ajax drie minuten voor rust op voorsprong. Kian Fitz-Jim legde de bal breed op Amourricho van Axel Dongen, die ter hoogte van de penaltystip zijn eerste seizoenstreffer aantekende: 0-1. Enkele minuten na rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Ilias Bronkhorst verschalkte doelman Daan Reiziger met een fraaie stiftbal na een dito steekpass: 1-1. Na een uur spelen zette de Amsterdamse beloftenploeg de eindstand op het scorebord. Het was Liam Van Gelderen die uit een voorzet van Enric Llansana de 1-2 binnenschoot.

MVV Maastricht - FC Den Bosch 3-1

FC Den Bosch miste door een corona-uitbraak en blessures maar liefst zestien spelers. Hierdoor zat assistent-coach Paul Verhaegh als wisselspeler op de bank. De bezoekers waren dan ook niet opgewassen tegen MVV, dat na een halfuur spelen de leiding nam. Sven Brummel schoot raak tegen zijn oude club. De vertrekkende Koen Kostons verdubbelde de voorsprong al koppend na een uur spelen. De eveneens vertrekkende Arne Naudts maakte in de 68ste minuut met een geplaatst schot aan alle spanning een einde: 3-0. Jizz Hornkamp redde kort voor tijd nog de eer voor Den Bosch, maar zijn doelpunt is slechts voor de statistieken.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 2-2

De thuisploeg kende een droomstart op eigen veld, met doelpunten in de 3e en 5e minuut. Jort van der Sande profiteerde optimaal van slecht verdedigen van Utrecht, terwijl Valentino Vermeulen de score verdubbelde met een schitterende omhaal. Het duurde lang voordat de bezoekers van de schrik waren bekomen, maar kort voor rust was daar toch de aansluitingstreffer van Mees Rijks. Jong FC Utrecht ging uiteindelijk zelfs met een punt naar huis. Odysseus Velanas wist het net te vinden halverwege de tweede helft. Eindhoven ging op jacht naar de winnende treffer, maar het seizoen wordt afgesloten met een punt op eigen veld.