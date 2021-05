En-Nesyri schiet Sevilla vlak achter Barcelona en Madrileense topclubs

Woensdag, 12 mei 2021 om 20:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:03

Sevilla blijft een outsider in de strijd om de landstitel in Spanje. Het team van Julen Lopetegui was woensdag met minimaal verschil te sterk voor Valencia en dat was goed nieuws voor de Zuid-Spanjaarden na de nederlaag tegen Athletic Club (0-1) en de late remise tegen Real Madrid (2-2). Youssef En-Nesyri maakte de enige goal en hij is nu de speler die dit seizoen in LaLiga de meeste openingsgoals voor zijn rekening nam: tien. Door de zege verkleint Sevilla voorlopig de achterstand op Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid.

Sevilla en Valencia waren na de eerste 45 minuten letterlijk en figuurlijk weinig opgeschoten: een ruststand van 0-0 en het aantal kansen in de eerste helft was op een hand te tellen. Het merendeel kwam voor rekening van Suso, die enkele keren met scherp schoot, of tot stand door de tomeloze ambitie van Youssef En-Nesyri. Dat had Valencia vooral aan zichzelf te wijten, daar men met negen à tien man achter de bal speelde tegen een Sevilla dat domineerde en ruim zestig procent had, maar te vaak koos voor een schot van afstand.

Na een kwartier spelen eindigde een inzet van En-Nesyri in het zijnet en enkele minuten later werd een doelpunt van Suso wegens buitenspel afgekeurd. Niet veel later voorkwam Jasper Cillessen dat Suso zich kon revancheren. De smaakmaker was Toni Lato en Carlos Soler te slim af, maar de Nederlander keerde zijn inzet. Drie minuten voor de pauze vond Suso met een krachtig schot opnieuw Cillessen op zijn weg. De Nederlander had daarvoor ook al een antwoord op een kanonskogel van Nemanja Gudelj.

In de tweede helft was er aanvankelijk sprake van een ander Valencia maar ook een ander Sevilla. Met name Gonçalo Guedes had daar een groot aandeel in: de defensie van Sevilla had de nodige moeite met de rappe aanvaller. Lopetegui greep na een uur spelen in en bracht Alejandro Papu Gómez, Marcos Acuña en Fernando binnen de lijnen. Sevilla herstelde zich en kwam na 66 minuten spelen op voorsprong. En-Nesyri stond volgens de VAR niet buitenspel na een steekpass van Fernando en schoot van dichtbij raak.

In het restant van de tweede helft had Sevilla weinig moeite om de voorsprong intact te houden. De wissels van Lopetegui sorteerden effect en bij Valencia ontbrak net dat beetje extra om terug in de wedstrijd te komen. Luuk de Jong en Karim Rekik bleven negentig minuten op de bank. Sevilla komt op 74 punten en hoopt dat Atlético Madrid en Real Madrid respectievelijk woensdagavond en donderdagavond punten verspelen. Het team van Lopetegui speelt zondagavond de lastige uitwedstrijd tegen Villarreal.