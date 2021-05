ESPN: Barcelona ving bot bij mogelijke opvolger van Ronald Koeman

Woensdag, 12 mei 2021 om 20:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:00

Barcelona heeft onlangs contact opgenomen met het management van Hansi Flick, zo meldt ESPN woensdag op basis van verschillende bronnen die dicht op de Catalaanse topclub zitten. De bij Bayern München vertrekkende coach lijkt echter geen optie meer te zijn voor Barcelona, want hij neemt zo goed als zeker het stokje over van Joachim Löw bij de Duitse nationale ploeg. Het zetten van de handtekeningen is slechts een kwestie van tijd geworden, zo klinkt het vanuit Duitsland.

De leiding van Barcelona wilde graag weten of Flick komende zomer beschikbaar is, daar hij onlangs aangaf ondanks een een doorlopend contract geen heil zag in een langer verblijf in München. Met name voorzitter Joan Laporta is een liefhebber van de Duitse manier van coachen en het niveau van de Bundesliga, zo klinkt het. De preses van Barcelona dacht eerder ook aan Julian Nagelsmann, die Flick na afloop van dit seizoen juist zal opvolgen bij Bayern. Laporta had daarnaast het idee om Ralf Ragnick, head of sport and development van het Red Bull-concern, naar het Camp Nou te halen.

ESPN schuift Xavi naar voren als mogelijke optie, ondanks het feit dat de clubicoon van Barcelona een nieuw tweejarigcontract heeft aangeboden gekregen als coach van Al-Sadd in Qatar. In die verbintenis is wel een clausule opgenomen waardoor hij op elk moment kan terugkeren bij zijn oude liefde. Naar verluidt is er echter twijfel bij enkele bestuursleden van Barcelona over de nog redelijk onervaren Xavi. Vanwege de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken is de positie van Koeman weer voer voor discussie. Mundo Deportivo pakte woensdag uit met het verhaal dat Laporta binnenkort met de trainer wil praten over de tegenvallende prestaties van de afgelopen tijd. Voorlopig geniet Koeman nog het vertrouwen van de preses, al hebben de resultaten van Barcelona grote invloed op zijn toekomst bij de nummer twee in LaLiga.

Voor Flick ligt de toekomst zo goed als zeker bij de Duitse ploeg. De Duitse voetbalbond (DFB) heeft een akkoord bereikt met de huidige trainer van Bayern München over een contract voor drie jaar, zo verzekerde de Abendzeitung München maandag. Flick is dus de opvolger van Löw, die na het EK van deze zomer na een dienstverband van vijftien jaar afzwaait als bondscoach.

Flick is zeker geen onbekende van de DFB, want de coach was tussen 2006 en 2014 werkzaam als assistent van Löw. Daarna werkte Flick twee jaar als technisch directeur van de Duitse bond, om diezelfde functie een seizoen daarna te vervullen bij TSG Hoffenheim. De oefenmeester ging daarna aan de slag als assistent-trainer bij Bayern München en nam anderhalf jaar geleden het stokje over van de ontslagen hoofdtrainer Kovac. Flick sleepte zeven prijzen in de wacht met Bayern, waaronder het kampioenschap van dit seizoen.