Spelers PSV tonen ‘veel onderling begrip’ in gesprek over Israël en Palestina

Woensdag, 12 mei 2021 om 20:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:38

PSV heeft intern gesproken over de berichten die spelers op sociale media zetten over het conflict tussen Israël en Hamas. De Israëlische spits Eran Zahavi deelde berichten over de 300 raketten die vanuit Gaza naar Tel Aviv werden gelanceerd, terwijl ploeggenoten als Jordan Teze, Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren opkwamen voor de Palestijnen, door een bericht te delen met de boodschap: "Je hoeft geen moslim te zijn om op te staan voor Gaza, daarvoor hoef je alleen een mens te zijn." Toon Gerbrands vertelt dat er veel 'onderling begrip' was tussen de spelers.

Eerder op de woensdag werd al duidelijk dat de directie van PSV in gesprek wilde met de selectie over het onderwerp. "Toevallig stond er al een gesprek gepland met de spelersraad, richting het einde van dit seizoen", legt algemeen directeur Gerbrands uit. "Dit punt stond nu als nummer één op de agenda. Eran was daarbij en toevallig nog een aantal jongens die berichten hebben geplaatst. Er hoefde dus geen apart gesprek plaats te vinden, al had dat in dit geval zeker gebeurd. Voor hetzelfde geld blijft er onderling wel iets hangen en je moet wel onbelast met elkaar verder kunnen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Conflict tussen Israël en Hamas leidt tot verdeeldheid in selectie van PSV

De spelers van PSV kijken op een andere manier naar het conflict in het Midden-Oosten. Lees artikel

De spelers bleken dinsdag al contact met elkaar te hebben gezocht, vertelt Gerbrands. In het gesprek zijn ieders standpunten besproken. "Eran is dan ook een heel realistische jongen. Van ’Luister, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn, het is niks persoonlijks’. Zo zaten ze er allemaal in. Er was veel onderling begrip en respect en die volwassenheid doet me goed. Het is voor mij de eerste keer dat ik zoiets meemaak, maar het was sneller voorbij dan ik dacht." Gerbrands benadrukt dat 'iedereen in dit land' de vrijheid heeft om zijn mening te uiten en dat PSV de spelers geen restricties op dat gebied gaat opleggen.

"Natuurlijk wijzen wij spelers af en toe wel op de impact als bekend persoon, maar voor een groot deel is dat eigen verantwoordelijkheid. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel in de wereld, zeker ook het afgelopen jaar. Iedereen heeft zijn eigen perspectief binnen het wereldbeeld. Standpunten daarbij zijn onderdeel van de maatschappij met elkaar, maar dan moet je daar wel op de goede manier over met elkaar in gesprek blijven. Dat is hier gelukkig gebeurd", concludeert Gerbrands.

Op de persconferentie voor het duel met PEC Zwolle van donderdag werd trainer Roger Schmidt woensdag al gevraagd naar de situatie. "Ik ben een voetbalcoach en geen politiek deskundige. Ik maak als voetbalcoach geen politieke statements dus ga het er hier niet over hebben. Als er problemen zouden zijn in onze groep, praten we erover", zei de trainer, die ook een ander punt omtrent sociale media belichtte. Hij werd gevraagd naar de inbraak in het huis van Zahavi en gaf onder meer aan dat er meer bewustwording moet ontstaan op het gebied van sociale media.

"Soms heb je twijfel. Internet heeft veel positieve effecten gehad en ook negatieve. Ik ben misschien wat old school en heb de keuze gemaakt om zonder sociale media door het leven te gaan. De voetballers van nu groeien heel anders op dan wij vroeger. Dat geldt ook voor mijn kinderen. Iedereen moet zijn eigen beslissingen hierin nemen, al moet je bij een gebeurtenis als die van deze week ook goed kijken wat je er allemaal van je privéleven op wilt zetten", aldus Schmidt. Hij lijkt daarmee te refereren aan posts van de vrouw van Zahavi, waarop bijvoorbeeld een duur horloge zichtbaar was.