Opvallende winnaar in verkiezing van Beste Speler van vierde periode

Woensdag, 12 mei 2021 om 20:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:24

De winnaars van de individuele Bronzen Kampioensschilden van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend. Jizz Hornkamp is verkozen tot Beste Speler van deze periode, terwijl het Bronzen Kampioensschild voor Beste Keeper bestemd is voor Helmond Sport-keeper Stijn van Gassel, zo maakt de Keuken Kampioen Divisie woensdagavond bekend. Ringo Meerveld (FC Den Bosch) en Wil Boessen (Helmond Sport) zijn verkozen tot respectievelijk Beste Talent en Beste Trainer. De topscorer van de vierde periode is op dit moment nog onbekend.

De uitslagen van de verkiezingen ‘Beste Speler’ en ‘Beste Keeper’ zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de supporters. Hornkamp verzamelde in totaal de meeste stemmen en ontvangt daarom het Bronzen Kampioensschild als Beste Speler. Een bijzondere uitverkiezing, want Hornkamp is de eerste FC Den Bosch-speler sinds het seizoen 2010/11 (toen John Verhoek de uitverkiezing won) die verkozen wordt tot Beste Speler van de periode.

De andere kanshebbers op de prijs voor Beste Speler waren Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Lance Duijvestijn (Helmond Sport) en Mees Hoedemakers (SC Cambuur), maar zij legden het af tegen de spits van FC Den Bosch. Van Gassel is verkozen tot Beste Keeper. De doelman van Helmond Sport was eerder dit seizoen al genomineerd, maar dit keer wist hij daadwerkelijk de prijs in de wacht te slepen. Het is de eerste keer dat Van Gassel verkozen wordt tot Beste Keeper van de periode. De doelman bleef zijn concurrenten ruimschoots voor en dat is een knappe prestatie. De concurrentie was namelijk niet mals met Michael Woud (Almere City FC), Mike Havekotte (MVV Maastricht) en Ruud Swinkels (FC Eindhoven) als andere kanshebbers.

Naast de eretitels Beste Speler en Beste Keeper zijn er ook Bronzen Kampioensschilden te verdelen in de categorieën Beste Talent en Beste Trainer. Meerveld is op basis van zijn prestaties in de afgelopen periode door trainers en aanvoerders verkozen tot het Beste Talent van de vierde periode. De achttienjarige middenvelder van FC Den Bosch maakte met zijn spel veel indruk op de trainers en aanvoerder van de Keuken Kampioen Divisie-clubs en daarom ontvangt hij het Bronzen Kampioensschild voor Beste Talent van de vierde periode.

Het Bronzen Kampioensschild voor Beste Trainer van de vierde periode behoort toe aan Boessen. De trainer draait een uitstekend seizoen met Helmond Sport en is daarvoor nu beloond door zijn collega-trainers. Wie de topscorerstitel, en daarmee het Bronzen Kampioensschild in deze categorie, in de wacht weet te slepen, is nog een vraagteken. Het is een ongekend spannende strijd tussen Robert Mühren (tien goals) en Hornkamp (negen goals). Mounir El Allouchi is een gevaarlijke outsider, want de middenvelder van NAC Breda volgt met acht goals.

Vanavond komen de drie spelers voor de laatste keer in deze periode in actie en daarna zal bekend zijn wie de topscorer is van de vierde periode. Hij zal het Bronzen Kampioensschild na afloop (of eventueel later deze week) in ontvangst mogen nemen. Mochten er twee (of meer) spelers evenveel doelpunten maken in de periode, dan wordt er gekeken naar het aantal speelminuten. De speler die het aantal doelpunten (bij een gelijke stand) in het minst aantal speelminuten wist te bereiken, ontvangt het Bronzen Kampioensschild.