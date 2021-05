Nagelsmann neemt dag voor bekerfinale keihard besluit over Angeliño

Woensdag, 12 mei 2021 om 20:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:51

Angeliño ontbreekt donderdag in de finale van de Duitse beker tussen RB Leipzig en Borussia Dortmund. De linksback is niet geblesseerd of geschorst voor de eindstrijd, maar desondanks heeft Julian Nagelsmann besloten om hem buiten de wedstrijdselectie te houden. Angeliño, normaal gesproken een vaste waarde bij Leipzig, reist derhalve niet af naar Berlijn voor de finale van de DFB-Pokal.

Nagelsmann laat de exacte reden van de absentie van Angeliño tegen Dortmund in het midden. "Hij is er inderdaad niet bij", zo klinkt het woensdag op de persconferentie in aanloop naar de bekerfinale van donderdagavond. "Ik hoef verder niet in te gaan op de precieze reden hiervoor." Een verslaggever van Sport1 nam geen genoegen met deze uitleg, maar Nagelsmann was niet te vermurwen. De clubleiding van Leipzig liet nog wel weten dat de vleugelverdediger 'vanwege sportieve redenen' niet zal spelen tegen Dortmund. Volgens BILD presteerde Angeliño zaterdag ondermaats tegen Dortmund en werd er ook geen beterschap getoond op de trainingen deze week. Hij maakte zelfs een 'beledigde indruk' en gooide er met de pet naar.

Het lijkt er dus op dat Angeliño om disciplinaire redenen thuis wordt gelaten door Nagelsmann. De voormalig verdediger van PSV en NAC Breda kreeg in de afgelopen vier wedstrijden van Leipzig wel gewoon nog speeltijd van zijn coach. Tegen Dortmund (3-2 nederlaag) deed de dit seizoen vaak als middenvelder actieve Spanjaard 75 minuten mee bij de bekerfinalist uit Oost-Duitsland, al bleek Nagelsmann daar niet tevreden over te zijn. Het is overigens niet de eerste keer dat Nagelsmann en Angeliño betrokken zijn bij een akkefietje.

Nagelsmann las de verdediger annex middenvelder begin april de les over zijn gedrag op de sociale media. De speler gaf op Instagram aan dat hij weer fit was na vijf duels absentie, terwijl de medische staf daar een andere mening over had. "Hij heeft nog niet eens volledig meegetraind, slechts kleine delen", zo zei Nagelsmann. "We zijn allemaal blij dat hij weer terug is”, aldus Nagelsmann. "Maar er zijn dingen in het leven die hij nog moet leren. Hij moet bijvoorbeeld op een goede manier zien om te gaan met blessures en de emoties die daarbij komen kijken. Voetballend heeft hij veel goede dingen gedaan, maar als we kijken naar zijn herstel dan is er nog ruimte voor verbetering. Laten we hopen dat hij niet opnieuw in een dergelijke situatie terechtkomt. Ik heb eerder al wat dingen gezegd over zijn posts."

Angeliño plaatst regelmatig updates over zijn herstel, ook als hij te maken krijgt met een terugslag. Nagelsmann vond in april dat hij dat beter niet kan doen. De trainer is van mening dat negatief nieuws beter niet online gecommuniceerd kan worden en je als speler de tegenstanders niet wijzer moet maken dan ze al zijn. "Je maakt het ook niet uit met je vriendin door een berichtje te sturen. Je plaatst geen informatie op social media waarbij je ruimte laat voor interpretatie. Dat moet hij leren."

Nagelsmann liet het vorige maand bij een waarschuwing. “Er zijn bepaalde trainers die dit soort dingen niet zo licht opnemen zoals ik dat doe. Ik ben een wat rustigere trainer en ik ben niet iemand die hier dan een straf voor uitdeelt. Maar hij moet hier wel van leren voor in de toekomst, als hij ooit een andere trainer voor zich heeft", aldus de naar Bayern München vertrekkende trainer, die Leipzig donderdagavond de eerste prijs in de clubgeschiedenis kan bezorgen.