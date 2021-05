Champions League-finale tussen Chelsea en Man City verhuist naar Portugal

Woensdag, 12 mei 2021 om 20:03 • Dominic Mostert

De Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City wordt op 29 mei gespeeld in Porto, zo meldt The Times woensdagavond. Volgens de krant maakt de UEFA dat nieuws donderdag officieel bekend. Aanvankelijk zou de finale in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul worden afgewerkt, maar de Britse regering zette Turkije vanwege het coronavirus eerder op de zogenoemde rode lijst.

Iedereen die vanuit een land op de rode lijst het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, moet op eigen kosten tien dagen in hotelquarantaine. Daardoor zou het voor Engelse supporters moeilijk worden om de finale bij te wonen. De UEFA heeft de afgelopen dagen overlegd over de situatie. Het was in eerste instantie een optie om de finale op Wembley af te werken, maar de UEFA en de Britse regering werden het niet eens over een vrijstelling van de quarantaineplicht voor UEFA-personeel, sponsoren, televisiemedewerkers en VIPs.

De onderhandelingen met de autoriteiten in Portugal verliepen soepeler en daardoor is de keuze gevallen op Estádio do Dragão van FC Porto. In dat stadion werd nooit eerder een finale van een Europees clubtoernooi gespeeld. Er passen 50.035 mensen in Estádio do Dragão, maar het 'Drakenstadion' zal niet volledig gevuld zijn. Naar verwachting krijgen Chelsea en Manchester City allebei 4500 à 6000 tickets, die ze onder hun supporters mogen verdelen.