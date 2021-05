‘Man United wil Ajax met miljoenenbod aftroeven in strijd om Sulemana’

Woensdag, 12 mei 2021 om 19:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:46

Manchester United wil werk maken van de komst van Kamaldeen Sulemana. The Sun brengt woensdag naar buiten dat men op Old Trafford denkt aan een bod van omgerekend 17,5 miljoen euro op het grote talent van het Deense FC Nordsjaelland. Topscout Tommy Möller Nielsen was maandagavond aanwezigheid namens the Red Devils om Sulemana aan het werk te zien in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen (2-2).

Möller Nielsen zag maandag hoe Sulemana vier minuten na rust wist te scoren namens Nordsjaelland. Volgens bovengenoemde krant heeft de scout een positief rapport ingeleverd bij Manchester United en de verwachting is dat er op zeer korte termijn een serieus bod wordt neergelegd in Denemarken. De nummer twee in de Premier League weet dat de concurrentie met Ajax, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon en AS Monaco behoorlijk fors is. Er kleeft echter ook een groot nadeel aan de interesse van Manchester United in Sulemana, weet The Sun te onthullen. De buitenspeler uit Ghana, sinds januari 2020 actief in Denemarken, beschikt niet over voldoende punten om in aanmerking te komen voor een werkvergunning in Groot-Brittannië.

Kamaldeen Sulemana met de 1-0 en Marc kijkt toe ?? pic.twitter.com/pjvymfaG1i — Stan (@stanufc_) May 10, 2021

De werkvergunning voor Sulemana kan alsnog geregeld worden als Denemarken een plaatstje stijgt op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Het Scandinavische land bezet momenteel de veertiende plaats. Een derde interland van de aanvaller namens Ghana kan het puntenaantal ook doen verhogen, zo klinkt het. Sulemana debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg en staat inmiddels op twee interlands. Ondanks het struikelbok is Manchester United bereid om de gok te nemen en ruim zeventien miljoen euro neer te leggen.

Ajax was maandagavond vertegenwoordigd door directeur voetbalzaken Marc Overmars en scout Henk Veldmate. De Amsterdamse club onderhoudt een goede band met Nordsjaelland, dat Mohammed Kudus bijna een jaar geleden naar Amsterdam zag vertrekken. In januari maakte Victor Jensen op huurbasis juist de overstap van Ajax richting de Deense club. "We hebben een goede relatie met Ajax. Zij weten, net als wij, waar de goede, jonge spelers te vinden zijn", verklaart technisch directeur Jan Laursen de goede werkrelatie met Ajax. De Deense bestuurder voegt eraan toe dat Overmars ook verschillende trainingen heeft bezocht en dat diverse Europese zwaargewichten Sulemana op de voet volgen. Training Flemming Pedersen omschreef de aanvaller uit Ghana vorig jaar nog als 'Neymar plus'.

Sulemana weet dat hij hoog op het lijstje van Overmars en Veldmate staat. "Ajax is een goede club”, zei hij na afloop van het treffen met Kopenhagen in gesprek met Ekstra Bladet. Hij werd vanwege zijn optreden verkozen tot Man van de Wedstrijd. “Ik wist al een week dat ze zouden komen, maar dat maakt voor mij geen verschil op het veld. Ze hebben mij al meerdere wedstrijden bekeken, ik denk niet dat deze het verschil maakt en focus me gewoon op mijn spel. Ik voel dat ik klaar ben voor een volgende stap en zie mezelf bij alle grote clubs spelen. Ik sta open voor alle competities, in het bijzonder de top vijf van Europa, maar ook grote clubs buiten de grootste competities zijn interessant.” Ajax wilde Sulemana in januari al naar Amsterdam halen, maar slaagde daar toen niet in.

De Telegraaf schreef maandag dat er rekening moet worden gehouden met een transfersom van zes tot acht miljoen euro, terwijl in de Deense media bedragen worden genoemd die richting de veertien miljoen euro gaan. Sulemana was dit seizoen tot dusver goed voor vier doelpunten en zes assists in twintig wedstrijden. Ajax volgt Sulemana al een geruime tijd. Het Ghanese talent is bij de kersverse landskampioen in beeld om de opvolger te worden van Quincy Promes, die eerder dit jaar aan Spartak Moskou werd verkocht. Na het vertrek van de Oranje-international werd Oussama Idrissi gehuurd van Sevilla. De Marokkaans international keert na dit seizoen weer terug naar Spanje.

