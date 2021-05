Zidane zet streep door naam na botsing op training Real Madrid

Woensdag, 12 mei 2021 om 18:56 • Rian Rosendaal

Marcelo mist de uitwedstrijd van Real Madrid tegen Granada van donderdagavond. De Braziliaanse linksback had volgens Goal dinsdag tijdens de training een aanvaring met Zinédine Zidane, waarop de Franse coach besloot om hem buiten de wedstrijdselectie te houden. Naar verluidt hadden Marcelo en Zidane ruzie over een tactische issue in verdedigend opzicht.

Real maakte woensdagmiddag de selectie bekend voor het treffen met Granada en op het lijstje ontbrak inderdaad de naam van Marcelo, die deze woensdag zijn 33ste verjaardag viert. Er werd in eerste instantie gedacht aan een blessure, maar na een rondje langs de kleedkamer en de entourage van de verdediger onthult Goal dat het om disciplinaire straf gaat. Vorige week werd op basis van verschillende bronnen binnen Real gemeld dat er rekening wordt gehouden met een voortijdig vertrek van Zidane uit Madrid. Onder meer Marcelo zou geen vertrouwen meer hebben in de werkwijze van de oefenmeester uit Frankrijk.

Marcelo kan onder Zidane ook niet langer rekenen op een basisplaats. Ferland Mendy is uitgegroeid tot de vaste linksback van Real in de afgelopen maanden, al mist hij door blessureleed de ontmoeting met Granada. Zidane mist naast hem nog eens vijf verdedigers door uiteenlopende blessures: Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Lucas Vázquez en Victor Chust. Slechts vier verdedigers zijn beschikbaar voor de clash van donderdagavond: Éder Militão, Nacho, Álvaro Odriozola en Miguel Gutiérrez.

De jarige Marcelo kan dit seizoen sowieso niet rekenen op een vaste plaats in de verdediging van Real. Zidane geeft al enige tijd de voorkeur aan Mendy op de linksbackpositie. Marcelo had zondag tegen Sevilla (2-2) nog wel een basisplaats, al moest de routinier voortijdig afhaken. De vleugelverdediger kwam dit seizoen tot achttien optredens namens Real in alle competities. Zijn contract in de Spaanse hoofdstad loopt af op 30 juni 2022.