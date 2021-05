Kampioenssterren staan voor veel geld op Marktplaats; briljante inhaker Telstar

Woensdag, 12 mei 2021 om 18:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:47

De sterren die Ajax heeft laten omsmelten voor de eigen supporters, worden voor veel geld te koop aangeboden op Marktplaats. Sommige liefhebbers hebben er meer dan 900 euro voor over, zo blijkt uit biedingen op enkele advertenties. Van de kampioensschaal zijn 42.390 sterren gemaakt, die worden verstuurd naar de seizoenkaarthouders.

Sommige aanbieders schrijven in hun advertenties dat ze zelf niets met de ster willen doen, of dat ze er meerdere hebben omdat het hele gezin een seizoenkaart heeft. De meeste sterren worden voor honderden euro's te koop aangeboden en daar volgen biedingen op die aanzienlijk hoger zijn dan de verkoopprijs. Bovendien worden door supporters en verzamelaars advertenties geplaatst omdat ze juist op zoek zijn naar de sterren.

Ajax heeft bij de actie samengewerkt met De Tingieterij, sinds 1985 de vervaardiger van de schaal voor de kampioen van de Eredivisie. “Een heel bijzondere actie van Ajax waar wij graag aan wilden meewerken”, reageerde Martijn van Zon, eigenaar van De Tingieterij. “Het begon met het smelten van de schaal die is gemaakt van tin en 2.575 gram weegt. Het vloeisel is nauwkeurig aangevuld en vermengd met de juiste hoeveelheid zuiver tin, waarna de sterren zijn gegoten en gepolijst. Daarna zijn ze per post naar de seizoenkaarthouders van Ajax verstuurd. De kampioenssterren wegen 3,45 gram per stuk en bevatten elk 0,06 gram schaal.”

Reactie Telstar

Wereldwijd is er lof voor de actie van Ajax. Telstar heeft de gelegenheid aangegrepen om op humoristische wijze in te haken op de aankondiging. De club uit de Keuken Kampioen Divisie laat via Twitter weten dat alle seizoenkaarthouders een cadeau kunnen verwachten. "In navolging van het briljante idee van Ajax zullen wij ook al onze seizoenkaarthouders een presentje sturen. Een foto van onze prijzenkast, waarbij zojuist de foto reeds genomen is. Binnenkort in uw brievenbus!", schrijft Telstar bij een foto van de markante directeur Pieter de Waard, die voor een lege muur staat.