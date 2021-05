Ajax heeft ditmaal wél beet en haalt groot talent naar Amsterdam

Woensdag, 12 mei 2021 om 18:17 • Rian Rosendaal

Kayden Wolff maakt na dit seizoen de overstap naar Ajax, zo weet Ajax Showtime woensdag te melden. De pas veertienjarige spits, die ook inzetbaar is als vleugelaanvaller, is afkomstig vanuit de jeugdopleiding van FC Volendam. Wolff, die in juni zijn vijftiende verjaardag viert, zal bij Ajax in eerste instantie aansluiten bij het Onder 16-elftal.

Wolff is een van de grote talenten uit de opleiding van Volendam en de piepjonge aanvaller werd eerder dit seizoen al opgeroepen voor Oranje Onder-14 en Onder-15. De kersverse aanwinst van Ajax speelt in deze jaargang zijn wedstrijden in Volendam Onder-15. Met zijn goede spel en doelpunten kwam hij onder de aandacht van verschillende (top)clubs in Nederland, al worden geen specifieke namen naar voren gebracht. Het blijkt nu dus Ajax te zijn dat aan het langste eind weet te trekken wat betreft Wolff. Hij is na Yoram Boerhout (16), Stanis Idumbo Muzambo (15) en Freek Entius (14) de vierde aanwinst van Ajax voor de midden- en bovenbouw van de jeugdafdeling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV gaat Ajax aftroeven en jeugdspeler van Feyenoord overnemen

Een jeugdspeler van Feyenoord verkiest PSV boven Ajax. Lees artikel

Ajax was naast Wolff ook enige tijd bezig met het aantrekken van Yiandro Raap. De veertienjarige jeugdspeler ruilt Feyenoord deze zomer echter in voor PSV, zo wist het Eindhovens Dagblad woensdag te melden. "PSV is inderdaad geïnteresseerd in de talentvolle centrale verdediger Raap", aldus clubwatcher Rik Efrink. "Een speler van bijna vijftien jaar. De transfer is nog niet helemaal rond, dus nog even afwachten." Raap, die naast de Nederlandse ook over de Venezolaanse nationaliteit beschikt, komt momenteel uit voor Feyenoord Onder-16. Hij kwam in 2019 over van de jeugdopleiding van ADO Den Haag.

Raap wordt in Rotterdam geroemd om zijn verdedigende kwaliteiten en geldt binnen zijn generatie als een van de grootste talenten. De belangstelling van PSV is opmerkelijk te noemen, daar PSV, Feyenoord en Ajax in 2019 een herenakkoord met elkaar sloten. Dat akkoord houdt in dat clubs die een jeugdopleiding hebben met een internationale status geen jeugdspelers van elkaar actief zullen benaderen. Desondanks gebeurde het de voorbije jaren al vaker dat jeugdspelers bij andere clubs werden weggehaald. Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat PSV een jeugdspeler oppikt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Afgelopen zomer maakte Cheick Touré eveneens de overstap naar de huidige nummer twee van de Eredivisie.