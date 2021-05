Spelers Ajax en PSV niet strafbaar bezig met politieke statements

Woensdag, 12 mei 2021 om 17:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:57

Verschillende spelers van zowel Ajax als PSV mengen zich via de sociale media in het opgelaaide conflict tussen Israël en Hamas. De statements die zijn afgegeven door onder meer Eran Zahavi, Mohamed Ihattaren, Jordan Teze, Pablo Rosario, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zijn echter niet strafbaar, zo benadrukt advocaat Jan Kabalt, die zich in het verleden vaker heeft beziggehouden met voetbalgerelateerde zaken. Een schorsing behoort volgens hem niet tot de mogelijkheden.

"Hoewel de wereldvoetbalbond FIFA in 2014 een verbod heeft ingesteld op het doen van politieke uitingen tijdens en rondom wedstrijden", brengt Kabalt in herinnering in gesprek met De Telegraaf. "Het gaat dan met name om gesproken woorden, gebaren en bijvoorbeeld het tonen van teksten op shirts die onder het wedstrijdshirt worden gedragen. Daar tegenover staat dat de FIFA de nationale bonden heeft opgeroepen om coulant om te gaan met spelers die tijdens of rondom de wedstrijd knielden als steunbetuiging voor George Floyd en/of de Black Lives Matter-discussie", schuift de advocaat enkele bekende voorbeelden naar voren.

De spelers van Ajax en PSV die zich openlijk hebben uitgesproken hoeven volgens Kabalt echter niet bang te zijn voor vervelende consequenties. "Hooguit bij hun club of met sponsors als ze dienaangaande afspraken in hun contract hebben. Maar naar mijn oordeel kan er door de KNVB, UEFA of FIFA niet tegen uitingen van spelers buiten de wedstrijden om, op hun persoonlijke Instagram- of Twitter-account, worden opgetreden." Kabalt legt uit waarom de spelers buiten schot blijven. "Een dergelijk verbod zou in strijd zijn met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), de vrijheid van meningsuiting. Van dat artikel zou in dringende omstandigheden alleen bij een formele wet kunnen worden afgeweken en niet door een reglement van de FIFA of nationale bond."

In de afgelopen twee dagen waren verschillende statements van spelers te zien op de sociale media. Zahavi, wiens gezin afgelopen zondag slachtoffer werd van een gewelddadige overval in Amsterdam, deelt in een post via zijn Instagram Stories: 'Meer dan 300 raketten zijn afgevuurd vanuit Gaza op Israël.' De post wordt begeleid met de hashtag #IsraelUnderAttack. In een andere Story van Zahavi wordt getoond hoe de Tempelberg in Jeruzalem wordt aangevallen. Ook verwijst de spits van PSV naar een post van de Israëlische tv-presentator Assi Azar, die beelden laat zien van raketten die boven Tel Aviv vliegen.

De Instagram Stories van Zahavi, Ihattaren en Mazraoui.

Ihattaren, Teze en Rosario maken zich juist sterk voor de Palestijnse zaak. De drie spelers van PSV delen een bericht met de tekst: 'Je hoeft geen moslim te zijn om op te staan voor Gaza. Daar hoef je alleen een mens voor te zijn.' Die boodschap werd de afgelopen dagen razendsnel verspreid op sociale media. Ook de Ajax-spelers Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad komen op voor de Palestijnen. De Marokkaans internationals plaatsen een afbeelding met de tekst 'Free Palestina'.

De Telegraaf meldt woensdagmiddag dat de directie van PSV in gesprek wil met de selectie over het onderwerp. De leiding van de Eindhovense club 'kijkt niet weg' en spreekt woensdag op trainingscomplex De Herdgang met trainer Roger Schmidt en de spelersgroep 'om te zien wat er leeft'. Voormalig Ajax-voorzitter Michael van Praag noemt de tweets van Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad, Eran Zahavi en anderen tegenover de krant ’onverstandig’. "In hun privéleven hebben zij alle recht om hun mening te geven. Maar ik zou ze willen vragen dat als autoriteit – en dat zijn voetballers nog meer dan bestuurders – niét te doen", zegt Van Praag, die denkt dat ook de directie van Ajax het gesprek aan zal gaan met de spelers. "Wij zouden dat destijds als bestuur zeker hebben gedaan en ik denk dat de huidige directie dat ook zal doen."