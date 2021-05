Dylan Vente: ‘Dat is soms lastig bij Feyenoord, maar ook wel weer mooi’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Dylan Vente, die zich in de play-offs met Roda JC Kerkrade opnieuw wil bewijzen aan het grote publiek.

Wat het eerst opvalt als je de jonge spits in Limburg ziet lopen, is dat de lach terug is. Waar hij vorig seizoen nog met een chagrijnig gezicht rondliep bij RKC Waalwijk, doet hij nu alles met een glimlach. “Ik heb het gewoon goed naar mijn zin hier, maak mijn doelpuntjes en ik voel het vertrouwen van de coach, dus ja. Je wordt vanzelf vrolijker als je veel minuten krijgt en goed speelt. Ik ben weer gelukkig”, klinkt het overtuigd. De huurling van Feyenoord stapte in februari binnen in het Parkstad Limburg Stadion en tekende sindsdien voor vier goals en drie assists. “Dat kan altijd beter natuurlijk, maar ik weet dat ik van heel ver moest komen.”

Vente brak ooit op achttienjarige leeftijd al door in de hoofdmacht van Feyenoord, maakte bij zijn basisdebuut meteen twee goals tegen Sparta Rotterdam, liet zich ook in het bekertoernooi gelden en waande zich op een roze wolk. Het Legioen sloot hem direct in de armen, maar liet ook zijn ongenoegen blijken toen de spits zijn vliegende start geen passend vervolg kon geven in De Kuip. “In het tweede seizoen kwamen de goals niet meer zo makkelijk en dan begint het aan je te knagen, dus ik snap de reactie van de fans ook wel. Ik probeer me daar altijd zo veel mogelijk voor af te sluiten, maar het is niet zo dat het niets met je doet.” Eerst zou Vente een wereldster worden en daarna kon hij er helemaal niets meer van in de ogen van de meest uitgesproken Feyenoord-fans.

December 2017: een piepjonge Dylan Vente scoort twee keer bij zijn basisdebuut tegen Sparta.

Hij haalt de schouders op. Het is nu eenmaal de realiteit van het voetbal dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd. “En doe dat bij Feyenoord nog maar even keer tien omdat het een topclub is. Dat is soms lastig, maar aan de andere kant ook wel weer mooi”, grinnikt Vente, wiens gezicht even van zijn vrolijke blik wordt beroofd als zijn huurperiode bij RKC ter sprake komt. Na zijn goede debuutseizoen volgde zoals gezegd een minder jaar met weinig speeltijd bij Feyenoord, waardoor Vente besloot om zich in de zomer van 2019 te laten verhuren aan RKC. Dat was een bewuste keuze om meer minuten te kunnen maken, maar de spits heeft naar eigen zeggen onderschat wat het betekent om in een ploeg te spelen die moet vechten tegen degradatie. De jeugdinternational ging kopje onder en flink ook. Hij besloot het door corona vroegtijdig afgebroken seizoen met de beschamende cijfers van nul goals en nul assists in achttien optredens.

Hoe dat voelt voor protégé van voormalig topspitsen als Roy Makaay, Robin van Persie en Dirk Kuyt? “Verschrikkelijk. Nul goals mag natuurlijk nooit. Misschien had ik beter voor een ander type club kunnen kiezen, maar dat is achteraf gepraat en ook wat te gemakkelijk. Het was gewoon niet goed genoeg van mijn kant”, oordeelt Vente hard over zichzelf. “Iedereen weet dat en ik doe er alles aan om dat slechte jaar nu weer weg te poetsen.” Hij stapte dus afgelopen zomer met frisse moed de kleedkamer van Feyenoord binnen, om daar te horen dat hij werd teruggezet naar het hoogste jeugdelftal. Dick Advocaat zag bij de hoofdmacht geen kansen voor hem weggelegd en deelde daarmee een mentale tik uit aan Vente. “Natuurlijk wist ik wel dat ik opnieuw mijn plekje moest verdienen, maar ik had niet verwacht dat ik ook nog terug zou worden gezet naar de jeugd”, geeft hij eerlijk toe. “Toen zat er maar een ding op: de knop omzetten en doorgaan. Dan maar laten zien wat je waard bent in Jong Feyenoord, dacht ik.”

Seizoen 2019/20 liep uit op een grote teleurstelling voor Dylan Vente bij RKC Waalwijk.

Tot zijn grote teleurstelling werd de Onder-21 competitie echter al na drie wedstrijden (en 1 goal van Vente) afgebroken. Weg kans om zich in de kijker te spelen bij Advocaat en dubbel balen dat een verhuurbeurt aan het zeer geïnteresseerde Roda in de zomer niet van de grond kwam. “Gelukkig kon ik in het najaar nog wel trainen en kwam ik langzaamaan weer dichter bij het eerste elftal.” Inderdaad mocht Vente in de laatste wedstrijd voor de winterstop invallen tegen sc Heerenveen en dat ziet hij als een kleine overwinning op zichzelf en op zijn criticasters. “Ik trainde goed en hoorde dat ook van de trainer terug. Of nja, het is niet dat hij het op die manier zei, maar ik merkte aan hem dat hij tevreden was over mijn progressie. Ik kwam stapje voor stapje waar ik wil zijn en dat heeft me mentaal sterker gemaakt, zoals ik nu na de winterstop ook weer met sprongen vooruit ga door het spelen van veel wedstrijden.”

Door het afbreken van de jeugdcompetitie stemde Frank Arnesen als technisch directeur van Feyenoord in de winter toe om een hele groep jonge talenten te verhuren, waardoor Vente eindelijk in de competitie kan rijpen waar leeftijdsgenoten van Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht al jarenlang waardevolle ervaring opdoen. “Voor mij was het natuurlijk ook makkelijker geweest als ik in de Keuken Kampioen Divisie kon spelen als ik niet mee mocht met het eerste. Ik denk dat je als speler sneller ver komt als je wekelijks officiële wedstrijden kunt spelen. Nu had ik bij Feyenoord soms een oefenwedstrijdje en meer niet, maar het is wat het is. Er zijn ook genoeg jongens die wel rechtstreeks blijvend aanhaken bij het eerste elftal en het goed doen, dus het is ook net hoe het kwartje valt en wat je er zelf mee doet”, klinkt het realistisch.

In ieder geval krijgt hij nu net als bijvoorbeeld Ramon Hendriks (NAC Breda), Naoufal Bannis (FC Dordrecht) en Marouan Azarkan (NAC Breda) de kans om zich wekelijks laten zien. “Dat doet ons goed. Het is fijn dat we die kans hebben gekregen van Feyenoord en ik ben blij dat we goed bezig zijn. We hebben veel contact met elkaar. Ik stuur bijvoorbeeld altijd een berichtje als Marouan scoort en heb ook veel contact met Jordy Wehrmann, die nu tijdelijk in Zwitserland speelt”, somt Vente op. Zo houden ze elkaar scherp en gemotiveerd, al komt geen enkel woord zo hard bij hem binnen als de opmerking van Dick Advocaat, die eerder dit seizoen zei dat geen enkele speler van Jong Feyenoord goed genoeg was om zelfs maar op de bank plaats te nemen bij het eerste elftal.

“Dat was wel even pittig, ja. Dan krijg je wel het gevoel dat je je extra moet bewijzen”, knikt Vente, als wordt aangehaald dat Naoufal Bannis eerder in gesprek met Voetbalzone ook al aangaf dat het hem extra motivatie geeft om het tegendeel te bewijzen in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik denk dat we de woorden van de trainer allemaal wel hebben meegekregen en dat was een soort mentale wake-up call”, vervolgt Vente. Volgend seizoen krijgt hij in De Kuip echter niet meer te maken met Advocaat, maar met diens opvolger Arne Slot. “Ik heb hem nog niet gesproken, nee. Wel heb ik zo nu en dan contact met Arnesen. Hij stuurde me bijvoorbeeld een berichtje toen ik hier direct goed van start ging met vier goals in de eerste zeven wedstrijden.”

Sindsdien scoorde hij echter acht duels op rij niet, al gaf hij in de voorlaatste speelronde wel zijn derde assist. Dat was een belangrijke, want door de 2-1 overwinning op FC Eindhoven werd een ticket voor de play-offs definitief veilig gesteld. “Ook voor het gevoel was het een lekkere wedstrijd, want niemand wil met een serie nederlagen de nacompetitie in. Voor mijn gevoel zijn we nu echter weer door die mindere fase heen als team. We trainen goed, hebben weer gewonnen en gaan met een positieve mindset de play-offs in”, aldus Vente, die vooral schrok van de 7-0 nederlaag tegen FC Den Bosch. “Dat was echt een off-day en daarna de 0-1 tegen Jong AZ was vervelend, maar het goede nieuws is dat we het tegen de topploegen over het algemeen heel aardig hebben gedaan. Dat geeft moed.”

Vente scoorde al vier keer voor Roda en 'de ketchupfles staat weer op springen'.

Voor hemzelf vormt de strijd om promotie naar de Eredivisie ook een extra kans om zichzelf te laten gelden bij de club die hem met succes lijkt klaar te stomen voor een herstart bij Feyenoord. “Natuurlijk ben ik daar in mijn achterhoofd mee bezig, maar ik probeer niets te forceren. Ik ben altijd redelijk relaxed en wil de wedstrijden niet anders benaderen dan normaal”, aldus Vente, die Roda dolgraag met een Eredivisie-ticket wil bedanken voor het geboden vertrouwen. “Ze wilden me in de zomer al huren en kwamen in de winter weer terug, dus dat betekende veel voor me. Dit is de uitgelezen kans om iets terug te doen en als spits is het sowieso wel weer eens tijd voor wat doelpunten. Ik noem dan altijd de ketchupfles van Ruud van Nistelrooij. Bij mij staat ie nu op springen, dus laat die play-offs maar komen”, klinkt het strijdvaardig.

En daarna? Wat is het ideaalbeeld van Dylan Vente? De meeste voetballers in deze rubriek geven aan ooit bij een topclub in Nederland te willen voetballen, prijzen te winnen of in de Champions League te mogen acteren, maar die doelen heeft Vente allang afgestreept. Met Feyenoord speelde hij tegen Manchester City in het miljardenbal en met de bekerwinst in 2018 en de supercup in 2018 en 2019 is zijn prijzenkast ook al aardig gevuld. “Daar ben ik ook heel blij mee, maar mijn aandeel daarin was beperkt. Het is gewoon anders wanneer je zelf het verschil maakt, dus ik ben blij dat ik mezelf steeds sterker en volwassener ga voelen. Die lijn wil ik de komende jaren doortrekken en zien hoe ver ik kan komen. Ik werk er keihard voor, dus hopelijk zijn de play-offs het begin van iets heel moois.”

Naam: Dylan Vente

Geboortedatum: 9 mei 1999

Club: Roda JC (gehuurd van Feyenoord)

Positie: spits

Sterke punten: schot, techniek, doorzettingsvermogen