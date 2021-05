Ajax maakt langverwachte contractverlenging voor Stekelenburg officieel

Woensdag, 12 mei 2021 om 15:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:41

Ajax en Maarten Stekelenburg hebben zoals verwacht overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De verbintenis van de 38-jarige doelman wordt met één jaar verlengd en loopt tot en met 30 juni 2022. Sinds de dopingschorsing voor André Onana is Stekelenburg de eerste doelman van Ajax.

Stekelenburg werd met Ajax vier keer landskampioen (2002, 2004, 2011 en 2021), won vier keer de KNVB Beker (2006, 2007, 2010 en 2021) en vier keer de Johan Cruijff Schaal (2002, 2005, 2006 en 2007). Hij kwam gedurende zijn loopbaan verder uit voor AS Roma, Fulham, Monaco en Southampton. De sluitpost kwam afgelopen zomer transfervrij over van Everton, waar hij van 2016 tot 2020 onder contract stond.

In eerste instantie werd Stekelenburg door Ajax aangetrokken om te fungeren als back-up achter Onana. Toen de Kameroener onverwacht voor een jaar geschorst werd, koos Erik ten Hag voor Stekelenburg. De ervaren doelman kreeg daarbij de voorkeur boven Kjell Scherpen. Vanaf volgend seizoen treedt ook Remko Pasveer toe tot het keepersgilde bij Ajax. De 37-jarige goalie komt transfervrij over van Vitesse.

Stekelenburg doorliep de jeugdopleiding van Ajax en keepte in de periode van 2002 tot en met 2011 ook al voor het eerste elftal. De 58-voudig Oranje-international maakte zijn debuut in Amsterdam op 11 augustus 2002 in de wedstrijd van Ajax tegen PSV (3-1). Tot nu toe speelde hij 301 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de Amsterdammers.