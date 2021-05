PSV gaat Ajax aftroeven en jeugdspeler van Feyenoord overnemen

Woensdag, 12 mei 2021 om 15:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

PSV gaat zich zeer waarschijnlijk versterken met Yiandro Raap. De slechts veertienjarige jeugdspeler van Feyenoord staat in de nadrukkelijke belangstelling van de club uit Eindhoven, die daarmee Ajax aftroeft. Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat PSV een jeugdspeler oppikt uit de jeugdopleiding van de Rotterdammers. Afgelopen zomer maakte Cheick Touré eveneens de overstap naar de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Raap is volgens Feyenoord Youth Watcher dicht bij een overgang naar PSV, een gerucht dat wordt bevestigd door PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "PSV is inderdaad geïnteresseerd in de talentvolle centrale verdediger Raap", aldus Efrink. "Een speler van bijna vijftien jaar. De transfer is nog niet helemaal rond, dus nog even afwachten." Raap, die naast de Nederlandse ook over de Venezolaanse nationaliteit beschikt, komt momenteel uit voor Feyenoord Onder-16. Hij kwam in 2019 over van de jeugdopleiding van ADO Den Haag.

De verdediger wordt in Rotterdam geroemd om zijn verdedigende kwaliteiten en geldt binnen zijn generatie als een van de grootste talenten. De belangstelling van PSV is opmerkelijk te noemen, daar PSV, Feyenoord en Ajax in 2019 een herenakkoord met elkaar sloten. Dat akkoord houdt in dat clubs die een jeugdopleiding hebben met een internationale status geen jeugdspelers van elkaar actief zullen benaderen. Desondanks gebeurde het de voorbije jaren al vaker dat jeugdspelers bij andere clubs werden weggehaald.