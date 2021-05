Spanje voltooit naturalisatie en kan met extra topverdediger naar EK

Woensdag, 12 mei 2021 om 14:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:45

Aymeric Laporte heeft zijn naturalisatie tot Spaans burger voltooid, zo meldt COPE. De 26-jarige centrumverdediger van Manchester City, die geboren werd in Frankrijk, kan daardoor met Spanje mee naar het Europees kampioenschap.

Laporte heeft Baskische overgrootouders en kon zich daardoor laten naturaliseren tot Spanjaard. De Spaanse bond probeerde al jaren geleden om de linksbenige verdediger te verleiden tot een overstap, maar Laporte bleef hopen op een kans bij Frankrijk. Toen duidelijk werd dat Didier Deschamps niet van plan is om een beroep op hem te doen, besloot Laporte alsnog om de overstap te maken. Dat was geen probleem, omdat hij nooit voor les Bleus uitkwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Deschamps beschouwt Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain en Raphaël Varane van Real Madrid als zijn ideale koppel centraal in de verdediging. Daarachter beschikt Frankrijk over onder meer Dayot Upamecano (RB Leipzig), Kurt Zouma (Chelsea) en Clément Lenglet (Barcelona). Laporte zat in 2016 en 2017 enkele keren bij de selectie van het Franse elftal, maar bleef toen telkens op de bank.

In het Spaanse elftal is de concurrentie op papier een stuk kleiner dan bij Frankrijk. Sergio Ramos heeft als aanvoerder een onbetwiste basisplaats, maar het is de vraag of de verdediger van Real Madrid topfit aan het toernooi kan beginnen. Ramos kwakkelt al het hele kalenderjaar met blessureleed. Verder beschikt bondscoach Luis Enrique over onder meer Eric García (Manchester City), Pau Torres (Villarreal) en Iñigo Martínez (Ahtletic Club).