KNVB spreekt vertrouwen in Erwin van de Looi uit met nieuw contract

Woensdag, 12 mei 2021 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

Erwin van de Looi heeft zijn contract bij de KNVB als bondscoach van Jong Oranje met twee jaar verlengd. De oefenmeester is daardoor in ieder geval hoofdverantwoordelijke tot en met de EK-kwalificatiereeks in aanloop naar het EK 2023. Mocht Jong Oranje erin slagen om zich te plaatsen voor het EK, dan wordt het contract automatisch verlengd. Ook Marcel Groninger, die fungeert als assistent-bondscoach, zag zijn contract met twee jaar verlengd worden.

Van de Looi is content met de contractverlenging. De bondscoach wist zich met het Nederlands beloftenteam te plaatsen voor de kwartfinale van het EK, waarin Jong Frankrijk op maandag 31 mei de tegenstander is in Boedapest. "Het trainen en coachen van Jong Oranje is mij de afgelopen twee jaar erg goed bevallen", laat Van de Looi in een reactie op de website van de KNVB weten. "Uiteraard ligt mijn focus op dit moment nog volledig op het EK 2021, maar het is voor iedereen prettig dat er nu al duidelijkheid is over de volgende periode van Jong Oranje. Ik kijk hier in ieder geval alweer erg naar uit."

Jong Oranje verzekerde zich onder Van de Looi, die sinds 2018 in dienst is bij de KNVB, van een nieuw record door twaalf overwinningen op rij te boeken. "Als KNVB zijn we erg tevreden over de recente prestaties van het team", ligt directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma de keuze toe om door te gaan met Van de Looi en Groninger. "Zo plaatste Jong Oranje zich, onder leiding van Van de Looi, voor het eerst sinds 2013 weer voor een EK en staat het team nu in de kwartfinale. Naast de goede prestaties van Jong Oranje zijn er ook al een groot aantal spelers doorgeschoven naar het Nederlands Elftal."

Jong Oranje neemt het in aanloop naar het EK van 2023 op tegen de leeftijdsgenoten van Zwitserland, Bulgarije, Wales, Moldavië en Gibraltar. De nummers één van alle negen groepen en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. De overige nummers twee vechten via play-offs uit wie de laatste vier plekken invullen. Het EK, dat plaatsvindt in Georgië en Roemenië, wordt in juni en juli 2023 afgewerkt en kent in totaal zestien deelnemers. Aan de kwalificatie doen in totaal 53 landen mee.