Zaakwaarnemer van Bale haalt uit naar Mourinho: ‘Dat is de grootste fout’

Woensdag, 12 mei 2021 om 13:27 • Jeroen van Poppel

Jonathan Barnett erkent dat Gareth Bale 'een moeilijke tijd' heeft gehad onder José Mourinho. De zaakwaarnemer van de 31-jarige aanvaller haalt in de Engelse pers uit naar de ontslagen manager van Tottenham Hotspur. Volgens Barnett werd Bale door Mourinho niet op de juiste manier gebruikt, waardoor hij niet volledig uit de verf kwam.

Tottenham verloste Bale afgelopen zomer van de bank van Real Madrid, maar ook onder Mourinho was de Welshman lang niet altijd verzekerd van een basisplek. "Ik heb vanaf het begin tegen the Spurs gezegd: 'Als je hem de vrijheid geeft, hem vertrouwen geeft, hem zijn eigen spel laat spelen en niet vertelt wat hij wel en niet moet doen, dan zul je zien wat hij kan", aldus Barnett tegenover de Evening Standard.

"Ik zeg niet dat hij zo goed is, maar behandel hem als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Elke keer dat hij zo behandeld werd heeft hij bewezen veel goals te maken. Hij is van wereldklasse. Dus dat is de grootste fout die is gemaakt", zegt Barnett, die wordt gevraagd of hij dat Mourinho verwijt. "Nou, dat zou ik niet doen. Hij is een heel succesvolle coach. Maar Julius Caesar was ook heel goed, maar ik denk niet dat hij vandaag de dag goed zou kunnen omgaan met legers", zegt hij cynisch.

Midden april werd Mourinho de laan uit gestuurd bij Tottenham en vervangen door interim-manager Ryan Mason. In de eerste drie Premier League-duels onder de nieuwe coach had Bale telkens een basisplaats en was hij goed voor vier doelpunten. Barnett weet nog niet of zijn cliënt ook volgend seizoen actief is bij Tottenham. "Hij is nog steeds een van de beste spelers ter wereld, maar we moeten zien wat er gaat gebeuren. Het is een discussie tussen drie partijen: wij, Real Madrid en Tottenham. We zullen onze mening op het juiste moment laten horen." Bale ligt in Madrid vast tot medio 2022, maar Barnett denkt niet dat de aanvaller nog voor Real zal uitkomen. "Dat betwijfel ik ten zeerste, maar als ze hem op de bank willen zetten dan is dat goed. Ik zou voor dat salaris ook wel op de bank willen zitten."