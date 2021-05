‘Ik ga er alles aan doen om Sam Beukema van die prijs af te houden’

Woensdag, 12 mei 2021 • Thijs Verhaar

De Keuken Kampioen Divisie krijgt woensdagavond een ongekende apotheose nu vier clubs nog kans maken op het rechtstreekse promotieticket naar de Eredivisie. Excelsior had de tweede plek ook dolgraag opgeëist of op zijn minst mee willen doen aan de play-offs, maar de Rotterdammers grepen tot verdriet van rechtsback Siebe Horemans overal naast. Toch heeft hij in de slotronde nog iets om voor te spelen. De back staat samen met Sam Beukema van Go Ahead Eagles bovenaan in het Team van de Week-klassement met ieder negen uitverkiezingen en hun ploegen spelen tegen elkaar.

Door Thijs Verhaar

“Op persoonlijk vlak is het met mij heel goed gegaan, maar als team was het iets minder”, vat de 22-jarige Horemans het seizoen treffend samen. Excelsior staat teleurstellend negende en moet lijdzaam toezien hoe De Graafschap, Go Ahead Eagles, Almere City en NAC Breda op de laatste speelronde uitmaken wie rechtstreeks promoveert achter kampioen SC Cambuur. De Superboeren staan er het beste voor met twee punten voorsprong op Kowet en Almere, terwijl NAC alleen nog kans maakt als geen van de drie bovenstaande clubs wint. Als het aan Horemans ligt, gaat in ieder geval Go Ahead niet met een noodzakelijke driepunter aan de haal. Dan kan hij zijn tiende uitverkiezing in het Team van de Week immers bijna zeker op zijn buik schrijven.

“Ik heb er wel een of twee keer in gestaan toen we als team niet wonnen, maar mijn kansen zijn uiteraard veel gunstiger als we Go Ahead Eagles verslaan. Beukema kan misschien nog promoveren als zij de wedstrijd winnen, dus hij zal ook volop gemotiveerd zijn. Het kan een leuke strijd worden”, voorspelt Horemans, die nog geen contact heeft gehad met zijn laatste overgebleven concurrent om de ereprijs. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar misschien dat ik hem er voor de wedstrijd even over aanspreek. Het geeft een leuk extraatje aan het duel en ik wil er alles aan doen om hem van die prijs af te houden. Het zou een heel mooie bekroning zijn als ik bovenaan eindig in het klassement.”

De Belgische rechtsback groeide op bij KAA Gent en werkte daar toe naar een doorbraak in het profvoetbal, maar een schouderbreuk en later een zware kruisbandblessure zorgden ervoor dat de teller op drie wedstrijden in de hoofdmacht stokte. Hij stond meer dan een half jaar langs de kant en werd in de slotfase van zijn revalidatie verrast met een belletje van Excelsior. De Rotterdammers maalden er niet om dat hij nog niet volledig fit was en boden hem de gelegenheid om hem in Nederland wedstrijdritme op te laten doen zodat hij sterker terug kon keren in België. De samenwerking beviel echter zo goed dat hij in de zomer van 2019 definitief werd ingelijfd en inmiddels staat de teller al op 79 optredens voor de Kralingers.

“Daar ben ik de club heel dankbaar voor. Ik voel hier veel vertrouwen en heb op mijn leeftijd ook gewoon veel speeltijd nodig om te groeien. Zeker dit seizoen heb ik bijna geen minuut gemist”, jubelt Horemans. Trainer Marinus Dijkhuizen zet hem als eerste op het wedstrijdformulier en weet dat het goed zit. “Hij geeft me inderdaad heel veel vertrouwen en ik heb dat gelukkig terug kunnen betalen met goals en assists.” Dit seizoen was de aanvallend ingestelde back goed voor drie treffers en hij bereidde er vijf voor, al hadden dat er in zijn optiek nog een stuk meer moeten zijn. “Ik heb met schoten een paar keer pech gehad met paal of lat en voorzetten werden niet altijd afgemaakt, maar het belangrijkst blijft -na het resultaat met het team - dat mijn directe tegenstander niet scoort. Dat is dit seizoen gelukkig bijna niet gebeurd.”

Horemans omschrijft zichzelf als een ‘redelijke all-rounder’. Inderdaad zorgt hij vrijwel iedere wedstrijd voor positieve impulsen op zowel verdedigend als aanvallend vlak, waardoor hij bij de statistici van Opta al negen keer naar voren kwam als de beste rechtsback van de speelronde. “Ik weet niet of ik dan ook de beste rechtsback van de competitie ben. Dat vind ik lastig om van mezelf te zeggen, maar ik vind het wel fijn als mensen van mij denken dat ik bij de besten zou horen op mijn positie.” Dat hij dit seizoen rechtsachter staat, heeft hij overigens ook te danken aan Dijkhuizen, want bij Gent speelde hij centraal in een driemansdefensie. “Vaak was ik zelfs de meest linkse van de drie, dus ik kan op vrij veel posities uit de voeten.”

Eerder dit seizoen speelden Go Ahead Eagles en Excelsior met 0-0 gelijk in Deventer.

Bij Excelsior wilde Dijkhuizen echter meer gebruik maken van zijn snelheid en scherpe voorzetten. “De trainer gaf aan dat ik het team kon helpen om aanvallend iets meer door te komen op de flanken, maar ik heb ook een paar keer centraal gestaan. Het kan zijn dat ik daar volgend seizoen weer harder nodig ben, maar ik vind van mezelf dat ik dan wel iets feller moet worden in de duels”, klinkt het zelfbewust. Verder gaat het hem inmiddels vrij gemakkelijk af in de Keuken Kampioen Divisie, dus had de 22-jarige dolgraag promotie afgedwongen om zich op een hoger niveau te testen. “In mijn eerste seizoen heb ik de Eredivisie als huurling al even mee mogen maken en dat was top. Alleen konden we dat toen helaas niet voortzetten. Alsnog tekende ik hier een contract omdat ik veel wilde spelen en dat lukt, dus ik lig wel op schema.”

Alleen die negende plaats zorgt ervoor dat hij zijn belangrijkste doel voor dit seizoen niet meer kan bereiken. “Daar kunnen we lang of kort over praten, maar wij hadden ons gewoon moeten plaatsen voor de play-offs. Ik weet niet goed wat er mis is gegaan. Ik denk dat we best wel kansen hebben gehad tegen concurrenten die zich nu wel hebben geplaatst, maar we gaven het dan toch te vaak weg. Het was gewoon net niet voor ons”, stelt de voormalig jeugdinternational van België, die het leeuwendeel van zijn Team van de Week-nominaties graag had ingeruild voor een plekje in de play-offs. “Toch is het wel een enorme eer om te worden aangewezen als uitblinker. Daarom ga ik nog een keer alles geven om die tiende nominatie binnen te slepen en het seizoen goed af te sluiten.”

En daarna? Horemans zou met alle liefde nog een seizoen in Rotterdam blijven, maar sluit zijn ogen tegelijkertijd niet voor een eventuele vervolgtransfer. “Ik ben ambitieus, dus daar sta ik wel voor open als het een win-winsituatie is. Ik ga alleen als Excelsior een mooi bedrag kan en wil krijgen en als de club ook naar mijn zin is.” De Eredivisie of de Belgische Jupiler Pro League hebben daarbij de voorkeur. “Misschien kan ik dan ook terug aanhaken bij de Belgische jeugdelftallen, want daar zit ik sinds mijn kruisbandblessure niet meer bij. Vorig jaar behoorde ik wel weer een keer tot de voorselectie, maar toen legde ik het toch net af tegen spelers die in grotere competities actief zijn. Dat was jammer, maar het is uiteindelijk niet het belangrijkste. Ik wil gelukkig worden van voetbal en dat lukt me bij Excelsior. Op naar die tiende nominatie!”