Advocaat sneert naar Kuyt: ‘Ik ben blij dat hij hier maar kort heeft gezeten’

Woensdag, 12 mei 2021 om 13:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Dick Advocaat is het niet eens met de kritiek die Dirk Kuyt deze week heeft geuit op het selectiebeleid van de trainer van Feyenoord. De oud-spits gaf bij RTV Rijnmond aan dat Advocaat meer gebruik zou moeten maken van de talenten, die in zijn ogen niet minder zouden zijn dan de spelers die momenteel op het veld staan bij Feyenoord. Daar is Advocaat, die in Rotterdam-Zuid korte tijd samenwerkte met Kuyt, het niet mee eens.

Advocaat werd woensdagochtend tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles Almelo geconfronteerd met de uitspraken van Kuyt. In maart van dit jaar keerde Kuyt korte tijd terug bij Feyenoord om zijn trainersdiploma te halen. ''Ik ben blij dat Kuyt dat gezegd heeft", begint Advocaat. "En ik ben ook heel blij, als hij dit soort dingen zegt, dat hij maar heel kort bij ons heeft gezeten. Hoe kan hij daar nou over oordelen? Hij heeft hier een week stagegelopen. Toen waren die talenten er niet eens meer. Hoe kan hij nou oordelen of die dan beter zijn dan de spelers die er nu staan? Het is zijn mening en dat mag, maar ik begrijp de opmerking niet zo.''

Feyenoord en Advocaat lijken dit seizoen genoegen te moeten nemen met de vijfde plek en dus het spelen van play-offs om Europees voetbal, daar de achterstand op Vitesse vijf punten bedraagt met nog twee speelronden te gaan. Advocaat kan donderdag tegen Heracles wel weer beschikken over Steven Berghuis, die de afgelopen twee wedstrijden moest missen vanwege een schorsing. ''Ik heb al een aantal keer gezegd dat Berghuis gewoon een uitstekende voetballer is. Als dat soort spelers niet meedoen, dan is dat een gemis voor je elftal. Of hij morgen meedoet? Daar moet ik nog even over nadenken'', vertelt Advocaat.

Zonder Berghuis ging Feyenoord ten onder tegen ADO Den Haag (3-2) en Ajax (0-3). Het ontbreken van de aanvoerder bood de kans aan onder meer Lucas Pratto. De Argentijn werd zowel tegen ADO als tegen Ajax door Advocaat tien minuten voor het einde binnen de lijnen gebracht. Het resulteerde in de wedstrijd tegen de Amsterdammers in een horrorblessure, toen de voet van de Argentijn in een duel met Davy Klaassen onder zijn lichaam bleef steken en volledig dubbel klapte. Onderzoek wees uit dat de 32-jarige aanvalsleider zijn kuitbeen brak en zijn enkelband afscheurde.

''Marcos Senesi en Luis Sinisterra staan heel dicht bij hem", vertelde Advocaat woensdag. "Die hadden daar na afloop van de wedstrijd al veel problemen mee en zijn erg geschrokken. Pratto zelf is een hele positieve jongen. Hij moet hier nog een paar dagen blijven en dan zal hij eind mei ongeveer naar huis kunnen. De operatie is goed gegaan. Of het invloed heeft op het spel van Senesi of Sinisterra? Dat weet ik niet, daar kan ik niks over zeggen. Ik kan het me niet voorstellen. De belangen van Feyenoord zijn ontzettend groot.''