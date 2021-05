Neymar onthult met wie hij dolgraag nog eens wil samenspelen

Woensdag, 12 mei 2021 om 12:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Neymar zou graag nog een keer samen willen spelen met Cristiano Ronaldo, zo heeft hij onthuld tegenover GQ France. De sterspeler van Paris Saint-Germain, die afgelopen week zijn contract verlengde bij de nummer twee van de Ligue 1, zegt na Lionel Messi en Kylian Mbappé ook Ronaldo als teamgenoot te wensen in de toekomst. Het is nog altijd niet bekend waar Ronaldo volgend seizoen actief zal zijn, daar Juventus naast de Champions League-tickets dreigt te grijpen. De Portugees zou in dat geval willen vertrekken uit Turijn.

Neymar diende bij Barcelona als teamgenoot en aangever van Messi en vormt tegenwoordig een aanvalskoppel met Mbappé bij PSG. En dus werd hem de vraag gesteld wie nog op zijn wensenlijstje zou staan. "Ik wil met Cristiano Ronaldo spelen", onthulde de Braziliaan in gesprek met GQ France. "Ik heb al met geweldige spelers als Messi en Mbappé gespeeld, maar ik heb nog niet met Cristiano Ronaldo gespeeld." Daarnaast mikt Neymar met Brazilië op internationaal succes. "Ik ben nu bijna dertig jaar en heb een goede carrière gehad op persoonlijk gebied. Met Brazilië zou ik nog graag de wereldbeker willen winnen."

Of het ook daadwerkelijk tot een samenwerking komt met Ronaldo, zal de komende maanden moeten blijken. De Portugese superster werd al veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar PSG. Gezien de impasse rond de contractonderhandelingen met Mbappé bereidt de Franse grootmacht zich voor op een eventueel zomers vertrek van Mbappé. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn volgens Le Parisien in beeld als mogelijke vervangers, maar het aantrekken van de aanvallers van respectievelijk Barcelona en Juventus is complex. Messi kan dan wel transfervrij worden aangetrokken en Ronaldo voor een relatief lage vergoeding, de salariseisen van de stervoetballers zijn torenhoog.

Neymar daarentegen heeft afgelopen week zijn contract verlengd bij PSG, ondanks geruchten over een terugkeer naar Barcelona. De aanvaller ligt nu tot medio 2025 vast in Parijs en gaat een jaarsalaris van dertig miljoen euro opstrijken, wist transferexpert Fabrizio Romano te melden. Dat is exclusief een bonus voor het winnen van de Champions League. PSG haalde Neymar in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro weg bij Barcelona. Sindsdien kwam de 29-jarige vleugelaanvaller tot 112 wedstrijden, waarin hij 86 doelpunten en 51 assists verzorgde.