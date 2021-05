Virgil van Dijk gaat definitief niet naar Europees kampioenschap

Woensdag, 12 mei 2021 om 12:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:25

Virgil van Dijk laat het EK komende zomer definitief schieten, zo vertelt de 29-jarige verdediger van Liverpool tegenover het clubkanaal. Van Dijk is niet op tijd hersteld van zijn kruisbandblessure en richt zich op de voorbereiding van het nieuwe seizoen met zijn club. "Ik voel dat het fysiek de juiste beslissing is om niet naar het EK te gaan en me te focussen op de laatste fase van mijn revalidatie", vertelt Van Dijk.

Voor Van Dijk komt het landentoernooi komende zomer net te vroeg. "Het gaat eigenlijk best goed, maar het EK komt helaas te snel", zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal. "Ik voel me positief en vol energie en ik werk heel hard. Het is tot nu toe een heel, heel zware revalidatie geweest, maar ik zit nu in een goede fase en ik maak veel vorderingen. Ik richt me nu volledig om de voorbereiding van het seizoen met Liverpool en ik denk dat dat een realistisch doel is."

Zeven maanden geleden scheurde Van Dijk zijn voorste kruisband af. "Het is een heel lange weg geweest", vertelt de centrumverdediger. "Ik moest het stap voor stap doen, en dat heb ik gedaan. Het gaat goed, ik heb geen echte tegenslag gehad of zo, ik ben gewoon lekker vooruitgegaan. Ik moest nu een beslissing nemen: zou ik naar het EK gaan, ja of nee? Met alles wat er gaande is, voel ik fysiek dat het de juiste beslissing is niet naar het EK te gaan. Er is kans dat ik laatste wedstrijden van het toernooi zou kunnen spelen. Ik heb besloten dat risico niet te nemen."

Dat is als vanzelfsprekend een enorme domper voor Van Dijk. "Het is duidelijk dat ik heel teleurgesteld ben om het EK te missen. Ik had graag mijn eigen land willen leiden, maar de dingen zijn zoals ze zijn en ik moet het accepteren; we moeten het allemaal accepteren. Ik denk dat de beslissing om niet te gaan de juiste beslissing is in het grote geheel. Het is moeilijk, maar ik heb er vrede mee."

Bondscoach Frank de Boer maakt vrijdag zijn voorlopige selectie voor het eindtoernooi bekend. Nederland speelt in Amsterdam groepswedstrijden tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.