Barcelona en Chelsea bereiden ruildeal voor

(The Telegraph)

Arsenal is bereid om de strijd aan te gaan met Tottenham Hotspur voor de handtekening van Joachim Andersen. De verdediger van Olympique Lyon, die dit seizoen wordt verhuurd aan Fulham, wordt door Mikel Arteta gezien als opvolger van David Luiz. (The Telegraph)

Atlético Madrid gaat zich serieus mengen in de strijd om Rodrigo De Paul. De aanvallende middenvelder, die zo’n veertig miljoen euro in het laatje moet brengen bij Udinese, kon eerder al rekenen op interesse van AC Milan en Internazionale. (Calciomercato)

De middenvelder komt niet in de plannen voor van Ronald Koeman en moet als ruilwaar dienen voor Jorginho, die de omgekeerde route moet bewandelen.