Conflict tussen Israël en Hamas leidt tot verdeeldheid in selectie van PSV

Woensdag, 12 mei 2021 om 11:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:47

Het opgelaaide conflict tussen Israël en Hamas houdt ook in de voetbalwereld de gemoederen bezig. Diverse internationale topspelers spraken zich de afgelopen dagen via hun socialmediakanalen uit over de situatie. Uit de spelersgroep van PSV klinken verschillende geluiden. Eran Zahavi steunt zijn vaderland Israël, terwijl Mohamed Ihattaren, Jordan Teze en Pablo Rosario juist aandacht vragen voor de kant van de Palestijnen.

Zahavi, wiens gezin afgelopen zondag slachtoffer werd van een gewelddadige overval in Amsterdam, deelt in een post via zijn Instagram Stories: 'Meer dan 300 raketten zijn afgevuurd vanuit Gaza op Israël.' De post wordt begeleid met de hashtag #IsraelUnderAttack. In een andere Story van Zahavi wordt getoond hoe de Tempelberg in Jeruzalem wordt aangevallen. Ook verwijst de spits van PSV naar een post van de Israëlische tv-presentator Assi Azar, die beelden laat zien van raketten die boven Tel Aviv vliegen.

De Instagram Stories van Zahavi, Ihattaren en Mazraoui.

Ihattaren, Teze en Rosario maken zich juist sterk voor de Palestijnse zaak. De drie spelers van PSV delen een bericht met de tekst: 'Je hoeft geen moslim te zijn om op te staan voor Gaza. Daar hoef je alleen een mens voor te zijn.' Die boodschap werd de afgelopen dagen razendsnel verspreid op sociale media. Ook de Ajax-spelers Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad komen op voor de Palestijnen. De Marokkaans internationals plaatsen een afbeelding met de tekst 'Free Palestina'.

De Telegraaf meldt woensdagmiddag dat de directie van PSV in gesprek wil met de selectie over het onderwerp. De leiding van de Eindhovense club 'kijkt niet weg' en spreekt woensdag op trainingscomplex De Herdgang met trainer Roger Schmidt en de spelersgroep 'om te zien wat er leeft'.

Voormalig Ajax-voorzitter Michael van Praag noemt de tweets van Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad, Eran Zahavi en anderen tegen over de krant ’onverstandig’. "In hun privéleven hebben zij alle recht om hun mening te geven. Maar ik zou ze willen vragen dat als autoriteit – en dat zijn voetballers nog meer dan bestuurders – niét te doen", zegt Van Praag, die denkt dat ook de directie van Ajax het gesprek aan zal gaan met de spelers. "Wij zouden dat destijds als bestuur zeker hebben gedaan en ik denk dat de huidige directie dat ook zal doen."

Ook in het buitenland verklaarden diverse spelers zich solidair met de Palestijnen nadat Israëlische troepen de Al-Aqsamoskee in de Oude Stad Jeruzalem hadden bestormd. "De wereld heeft vrede en liefde nodig", schreef Manchester United-middenvelder Paul Pogba op Instagram. "Laten we allemaal van elkaar houden. #prayforpalestine". Ook onder meer Achraf Hakimi (Internazionale), Riyad Mahrez (Manchester City) en Franck Ribéry (Fiorentina) toonden op Twitter compassie met de Palestijnen.

Liverpool-ster Mohamed Salah kwam op Twitter met een oproep aan Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk. "Ik roep alle wereldleiders op, inclusief de premier van het land waar ik sinds vier jaar woon, om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het geweld en de moord op onschuldige mensen onmiddellijk stopt", aldus Salah. "Genoeg is genoeg."

Mesut Ozil and the Turkish side Fenerbahçe players wear a T-shirt that says "Free Palestine". pic.twitter.com/VVQW19L7cq — ????? ????? (@MahQaddoha) May 11, 2021

De selectie van Fenerbahçe maakte dinsdag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Sivasspor (1-2) een statement. Aangevoerd door Mesut Özil droegen de spelers zwarte shirts met daarop de boodschap 'Free Palestine!'.