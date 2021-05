Haaland kan eerste optie wegstrepen: ‘100 miljoen is voor ons ondenkbaar’

Woensdag, 12 mei 2021 om 11:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Oliver Kahn heeft alle geruchten over een mogelijke overgang van Erling Braut Haaland naar Bayern München de grond ingetrapt. De directeur van Bayern heeft tegenover BILD aangegeven dat van een transfer van de spits van Borussia Dortmund op dit moment absoluut geen sprake is en dat in plaats daarvan de focus meer dan ooit zou moeten liggen op het ontwikkelen van eigen talenten om de problemen als gevolg van het coronavirus niet verder te laten oplopen. Hij wijst daarbij naar de dit seizoen doorgebroken Jamal Musiala.

Op de vraag of Haaland een serieuze optie is voor Bayern deze zomer, reageert Kahn lichtelijk geïrriteerd tegenover BILD. "Sorry, maar wie daarover praat heeft de situatie nog niet helemaal begrepen", doelt Kahn op de financiële situatie als gevolg van het coronavirus. "Zoals we weten moet hij meer dan honderd miljoen euro kosten, dat is op dit moment ondenkbaar voor Bayern." Kahn verwijst naar Robert Lewandowski, die ook dit jaar weer zijn waarde bewees voor de kersverse kampioen van de Bundesliga. "Daarom hoeven we ons nu geen zorgen te maken over Haaland. Lewandowski kan dit niveau nog een paar jaar vasthouden."

Kahn werd in januari vorig jaar aangesteld als lid van het bestuur van de Duitse recordkampioen en heeft sindsdien, mede als gevolg van het coronavirus, veel zien veranderen. "De komende jaren is het belangrijk om heel verstandig te handelen op de transfermarkt. Het zal vaak gaan om het snel benutten van kansen. Dat zal een Herculesopgave worden." De oud-doelman richt zijn vizier liever op de eigen jeugdopleiding met spelers als Musiala, die dit seizoen zijn doorbraak kende onder Hansi Flick. "Zo'n ontwikkeling vereist een optimale integratie van de jeugdopleiding met de A-selectie. De rol van de coach is daarbij heel belangrijk."

Die rol zal na de zomer vervuld worden door Julian Nagelsmann, die onlangs door Bayern werd aangetrokken als opvolger van de vertrekkende Flick. "Julian Nagelsmann is een persoon die van uitdagingen houdt", vervolgt Kahn. "Bij Bayern gaat het vooral om de titels. Dat is de uitdaging waar elke coach bij ons mee te maken heeft." Kahn volgde een deel van de onderhandelingsgesprekken en had daarmee en groot aandeel in de komst van Nagelsmann. "Ik ben al verantwoordelijk voor beslissingen die verder gaan dan 2021", doelt hij op het feit dat hij vanaf 2022 als opvolger dient van Karl-Heinz Rummenigge als voorzitter van de Raad van Bestuur.