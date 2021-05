City draagt titel op aan Colin Bell; Aké ontsnapt aan een onvoldoende

Woensdag, 12 mei 2021

Door de nederlaag van stadsgenoot Manchester United mag Manchester City zich na dinsdagavond voor de derde keer in vier jaar tijd de beste van de Premier League noemen. De ploeg van Josep Guardiola heeft een voorsprong van tien punten op de achtervolgers en is niet meer te achterhalen met nog drie wedstrijden voor de boeg. De Spaanse oefenmeester betitelt het kampioenschap als 'de zwaarste van allemaal' en spreekt van een uniek seizoen. De Daily Mail maakt de balans op aan de hand van individuele rapportcijfers.

In de ogen van de Britse krant hebben Rúben Dias, Ilkay Gündogan en Kevin De Bruyne het grootste aandeel gehad in de zevende landstitel van City. Het trio krijgt een negen als cijfer over het afgelopen seizoen. "Dias heeft de defensie van City hervormd. Een echte leider die zomaar uitgeroepen zou kunnen worden tot speler van het jaar", klinkt het. "Als Kevin De Bruyne goed speelt, speelt heel City goed. Een heel sterk seizoen van de Belg, waarin hij opnieuw magische hoogtes bereikte." Gündogan geldt dit seizoen met twaalf doelpunten als clubtopscorer en gaat die titel vermoedelijk behouden, daar Raheem Sterling op respectabele afstand volgt met tien treffers.

Bijrollen werden volgens de Daily Mail vervuld door Sergio Agüero en Benjamin Mendy, die er met een zes niet heel goed vanaf komen. "Aguëro onderging een zeer pijnlijke afscheidscampagne", doelt de krant op het vertrek van de Argentijns spits. "Het is een pijnlijk laatste seizoen geworden in het Etihad Stadium, waarbij hij nooit helemaal hersteld is geweest van zijn langdurige blessure." Ook Nathan Aké, die acht keer in de basis stond en één keer mocht invallen dit seizoen, moet genoegen nemen met een zesje. "Vele blessures en de wederopstanding van John Stones hebben het seizoen van Aké tot een frustrerend debuutjaar gemaakt."

Zo'n honderd fans trokken dinsdagavond naar het Etihad Stadium om de landstitel van hun club te vieren. Ze staken vuurwerk af en dronken champagne. "Het is zo'n moeilijk jaar geweest voor zoveel mensen. Deze is echt voor onze fans en voor Colin Bell en zijn hele familie", vertelde Guardiola. Bell, die in januari overleed op 74-jarige leeftijd, wordt beschouwd als een van de grootste spelers ooit in de clubgeschiedenis. De oud-middenvelder kwam tussen 1966 en 1979 tot 394 wedstrijden in het shirt van City en kreeg een tribune in het Etihad naar zich vernoemd. In 2005 werd vastgesteld dat Bell darmkanker had.

"Aan het begin van elk seizoen is de Premier League de belangrijkste titel voor ons", gaat Guardiola verder. "Dat is hetgeen waar je je elke drie dagen voor opricht en er moet zijn om je tegenstanders zowel uit als thuis weg te spelen. Alleen door week in week uit de allerbeste te zijn, kun je deze titel winnen. Dit seizoen en deze titel is anders dan alle andere. Dit was de moeilijkste van allemaal. Om dit seizoen door te komen - met alle beperkingen en moeilijkheden waarmee we te maken hebben gehad - en de consistentie te tonen die we hebben, is opmerkelijk te noemen."

Ook Ole Gunnar Solskjaer had aandacht voor de titel van City. De manager van United, die dinsdagavond met 1-2 onderuit ging tegen Leicester City en daarmee het landskampioenschap van de stadsgenoot inleidde, deelde zijn felicitaties uit richting de aartsrivaal. Hij waarschuwde wel meteen dat zijn ploeg volgend jaar weer een gooi gaat doen naar de titel in de Premier League. "Mijn felicitaties gaan naar Manchester City voor het winnen van de competitie. Een zeer waardige kampioen. Ze hebben de lat weer een stukje hoger gelegd. Het is aan ons om daar volgend seizoen overheen te gaan en de volgende stap te zetten."

Aanvoerder Fernandinho spreekt van een droom die uitkomt. "Het winnen van de Premier League-titel is de ultieme vervulling van onze ambities. Het is waar we allemaal van droomden als jonge spelers. Als het dan lukt, geeft dat een geweldig gevoel. Het was een voorrecht om aanvoerder te mogen zijn van dit team. Het team heeft het hele seizoen hun best gedaan, zowel in trainingen als in wedstrijden. Het teamwork was geweldig." City sluit het seizoen af tegen Newcastle United, Brighton and Hove Albion en Everton, waarna op 19 mei de finale van de Champions League wordt gespeeld tegen Chelsea.