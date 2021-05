Ajax smelt kampioensschaal om en deelt 42.390 sterren uit aan fans

Woensdag, 12 mei 2021

Ajax heeft de kampioensschaal van de 35ste landstitel om laten smelten. Van de schaal zijn 42.390 kampioenssterren gemaakt, die worden verstuurd naar de seizoenkaarthouders. “Iedere seizoenkaarthouder ontvangt vanaf woensdag zijn of haar deel van de kampioensschaal, of zoals Ajax het zelf noemt: ‘a piece of Ajax’. Op deze manier deelt de club het kampioenschap en de 35ste schaal letterlijk met de fans”, meldt de club.

“Wij hebben het dit seizoen grotendeels zonder onze fans moeten doen", reageert algemeen directeur Edwin van der Sar. "Althans, ze zaten niet op de tribune. Desondanks hebben onze spelers hun steun iedere wedstrijd gevoeld. Bijvoorbeeld via social media en op weg naar het stadion. Eerder lieten we met #XXXVoorjullie al weten dat we het kampioenschap aan de fans opdragen, het delen van de schaal met onze seizoenkaarthouders past daar mooi bij. Zij hebben hiermee een tastbare herinnering aan dit seizoen en zo zijn ze op een unieke manier betrokken bij het kampioenschap.”

Ajax heeft bij de actie samengewerkt met De Tingieterij, sinds 1985 de vervaardiger van de schaal voor de kampioen van de Eredivisie. Het is voor het eerst dat de kampioensschaal wordt omgesmolten en uitgedeeld aan de fans. “Een heel bijzondere actie van Ajax waar wij graag aan wilden meewerken”, reageert Martijn van Zon, eigenaar van De Tingieterij. “Het begon met het smelten van de schaal die is gemaakt van tin en 2.575 gram weegt. Het vloeisel is nauwkeurig aangevuld en vermengd met de juiste hoeveelheid zuiver tin, waarna de sterren zijn gegoten en gepolijst. Daarna zijn ze per post naar de seizoenkaarthouders van Ajax verstuurd. De kampioenssterren wegen 3,45 gram per stuk en bevatten elk 0,06 gram schaal.”

Ajax laat weten dat het vanwege het bijzondere voetbaljaar 'bij hoge uitzondering' een identieke tweede schaal gekregen van de KNVB. Deze schaal kan gebruikt worden op feestelijke momenten en worden toegevoegd in het museum.