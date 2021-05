Owen Wijndal: ‘Ik ben de beste linksback van Nederland’

Owen Wijndal is van mening dat hij de beste linksback van Nederland is. In een interview met Voetbal International steekt de reserve-aanvoerder van AZ die mening niet onder stoelen of banken. De Oranje-international denkt dat hij meer kwaliteit heeft dan Ajax-linksback Nicolás Tagliafico en Philipp Max van PSV.

In gesprek met het weekblad krijgt Wijndal de vraag hoe hij zichzelf schaalt ten opzichte van andere linksbacks in de Eredivisie. “Ik ben de beste linksback van Nederland. Dat is mijn mening en ik vind dat ik dat moet kunnen zeggen”, reageert hij stellig. “Dan reken ik Daley Blind niet mee, omdat hij bij Ajax normaal gesproken centraal speelt. Nicolás Tagliafico en Philipp Max zijn natuurlijk ook prima backs, maar ik denk dat ik net iets beter ben.”

Wijndal miste dit Eredivisie-seizoen nog geen minuut in de competitie. Ook in de Europa League speelde hij alle zes de groepswedstrijden. Door zijn ontwikkeling kwam hij ook in beeld bij de nationale ploeg. “Halverwege vorig seizoen heb ik een niveau bereikt waardoor ik in beeld kwam bij het Nederlands elftal. En volgens mij is mijn niveau sindsdien behoorlijk constant en heb ik me verder ontwikkeld.”

Wijndal ligt nog tot aan de zomer van 2023 vast bij AZ, maar lijkt klaar voor een stap hogerop. Een stap als trainer Arne Slot naar Feyenoord ziet hij zichzelf niet maken. “Onmogelijk. Dat zeg ik eerlijk. Voor mij persoonlijk zou de stap naar Feyenoord geen vooruitgang zijn”, aldus Wijndal, die op het lijstje staat bij Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde vorige week nog dat hij Wijndal een goede speler voor Ajax zou vinden.

Of Wijndal een stap in Nederland nog ziet zitten of hij naar het buitenland wil? “Pffff, lekkere vraag dit. Wanneer iemand als Marc Overmars zegt dat je een goede speler bent, dan is dat bijzonder. Maar ik heb er verder niet over nagedacht”, aldus Wijndal, die aangeeft zich te focussen op het hoogst haalbare met AZ en hoopt op deelname aan het EK. “Veel meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb het niet allemaal in eigen hand en ben op mijn plek bij AZ. Ik ben in ieder geval blij dat mensen zien hoe ik me ontwikkel.”