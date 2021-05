Struijk wacht voorselectie Oranje af: ‘Ik vind dat ik een complete speler ben’

Woensdag, 12 mei 2021 om 06:55 • Yanick Vos

Bondscoach Frank de Boer maakt aanstaande vrijdag de voorselectie van het Nederlands elftal bekend op weg naar het EK. Pascal Struijk is benieuwd of zijn naam op de lijst zal staan. De 21-jarige linksbenige centrumverdediger is dit seizoen een vaste waarde in de achterhoede bij Leeds United, maar wordt in de media niet of nauwelijks in verband gebracht met een oproep voor Oranje. Contact met De Boer heeft hij nog niet gehad, al weet Struijk wel dat hij serieus gevolgd wordt.

Struijk speelde dit seizoen 24 wedstrijden in de Premier League. In februari meldde De Telegraaf dat hij zich in de kijker heeft gespeeld bij onder meer clubs als Leicester City en Napoli. Tegenover dezelfde krant laat Struijk weten dat hij ‘serieus gevolgd’ wordt door de staf van het Nederlands elftal. “Ik laat wekelijks zien dat ik kan presteren in de sterkste competitie van de wereld. Het is aan de bondscoach om te bepalen wie er wordt opgeroepen”, aldus de verdediger, die naar eigen zeggen vanwege zijn positie links centraal in de achterhoede iets zou kunnen toevoegen aan Oranje.

“Ik vind dat ik een complete speler ben: fysiek sterk en goed aan de bal. Daarnaast kan ik ook op het middenveld uit de voeten. Bij Leeds heb ik dit jaar diverse keren in de basis ‘op zes’ gestaan. Dus ik ben op meerdere posities en in meerdere systemen inzetbaar”, omschrijft Struijk zijn eigen kwaliteiten. De mandekker is geboren in België en kan daardoor ook kiezen voor een interlandloopbaan voor de Rode Duivels. Een keuze tussen Nederland en België heeft Struijk nog niet gemaakt.

Struijk geeft aan dat het zijn grote doel is om uit te komen voor een A-elftal. De nationale ploeg van België is voor hem nog altijd een serieuze optie. Hij is bezig met de procedure om een Belgisch paspoort aan te vragen. Door de coronacrisis loopt dit echter vertraging op. Hij zal uiteindelijk kiezen voor de bond die hem het beste gevoel geeft en waar hij zich goed kan doorontwikkelen. "Een voorkeur kan ik pas hebben als er echt een keuze is tussen beide bonden. Ik moet dan eerst geselecteerd worden door een van beide landen.”