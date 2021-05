Zwaar teleurgestelde Koeman: ‘Ik vraag me af wat we hier hebben gedaan’

Woensdag, 12 mei 2021 om 00:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:00

De teleurstelling bij Ronald Koeman na het gelijkspel van Barcelona tegen Levante (3-3) in LaLiga was bijzonder groot. Een overwinning in Valencia zou de eerste koppositie van de Catalanen in deze voetbaljaargang hebben betekend, maar de Nederlander zag hoe zijn team voor de vierde keer in de laatste vijf competitieduels naliet om drie punten te pakken. Als Atlético Madrid en Real Madrid respectievelijk woensdagavond en donderdagavond winnen, lijkt de rol van Barcelona met nog twee speeldagen te gaan vrijwel uitgespeeld. Veel vragen aan Koeman na afloop gingen over zijn continuïteit in het Camp Nou, ook al loopt zijn verbintenis formeel nog een jaar door.

Koeman kreeg als eerste vraag wat er op mentaal gebied misging in de tweede helft. De bezoekers gaven immers een dubbele voorsprong uit handen en waren ook niet in staat om de 2-3 over de streep te trekken. “Het is soms bijzonder moeilijk om uit te leggen”, erkende de Nederlander. “In de eerste helft waren we goed bezig, we legden intensiteit in het spel en het tempo aan de bal was goed. We creëerden kansen en vanaf het begin van de tweede helft begonnen we de bal kwijt te raken, ging de intensiteit omlaag en werden we op enkele momenten verrast. En vanaf dat moment is het moeilijk om de knop om te draaien, omdat je de tegenstander hoop biedt en in staat stelt om terug te komen in de wedstrijd.”

Ongekend! Levante maakt 3-3 ?? Pedro Leon prikt bij de eerste paal knap raak ?? Gooit Barcelona hier de titel definitief weg? ??#ZiggoSport #LaLiga #LevanteBarcelona pic.twitter.com/RkSHdHjhqu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2021

“Levante heeft het in dat opzicht goed gedaan. Een andere uitleg is er niet”, stelde Koeman, die nog geen streep heeft gezet door de landstitel. “Het is nog moeilijker geworden, maar we waren sowieso afhankelijk van de concurrentie. We hadden elk van de drie laatste wedstrijden moeten winnen en moeten afwachten. Nu is het lastiger geworden.” Koeman maakte aan de zijlijn een gefrustreerde indruk. Hij kreeg de vraag of hij dit seizoen wel eens zo wanhopig was geweest als dinsdag. “Als trainer ben je hoofdverantwoordelijk, altijd. Ik vraag me zelf ook af wat we hier hebben gedaan. Of wat we in de rust hebben besproken. We hadden het erover om defensief beter te gaan spelen en om de intensiteit niet uit het spel te laten verdwijnen. En dat hebben we niet gedaan. Als technische staf hebben we een klap gekregen.”

“We stonden met 0-2 voor, ik had niet op een gelijkspel gerekend.” Koeman kreeg de vraag of hij begreep dat zijn continuïteit ter discussie staat na het gelijkspel. “Dat is bij trainers altijd het geval. En ik snap heel goed dat er vragen zijn na deze tweede helft", erkende de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. "Of ik de kracht heb om het seizoen af te maken en een nieuw project te beginnen? Een moeilijke vraag omdat we teleurgesteld zijn vanwege het resultaat en we onszelf afvragen wat er is gebeurd. Dat is voor nu de vraag. We moeten deze nederlaag incasseren, dat is voor vandaag al voldoende.”

Barcelona heeft door het gelijkspel nu één punt minder dan Atlético Madrid en één punt meer dan Real Madrid. De koploper speelt woensdagavond thuis tegen Real Sociedad en de regerend landskampioen komt donderdagavond in actie bij Granada. De duels op de laatste twee speeldagen worden tegelijkertijd afgewerkt. Frenkie de Jong ontving tegen Levante een gele kaart en ontbreekt zondag tegen Celta de Vigo.