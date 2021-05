Portugal heeft na negentien jaar andere kampioen dan Benfica of FC Porto

Dinsdag, 11 mei 2021 om 23:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:07

Sporting Portugal heeft zich na negentien jaar weer gekroond tot kampioen van Portugal. De ploeg van trainer Rúben Amorim boekte dinsdagavond een 1-0 zege op Boavista en heeft twee wedstrijden voor het einde een voorsprong van acht punten op FC Porto. De Liga NOS krijgt zodoende voor het eerst sinds 2002, toen Sporting ook kampioen werd, een andere kampioen dan FC Porto of Benfica. In totaal veroverde Sporting negentien keer de landstitel.

De spelersbus van Sporting werd voor de wedstrijd opgewacht door een uitzinnige menigte van fans. Het duel werd beslist door een doelpunt van Paulinho in minuut 36: de aanvaller bleef voor zijn man na een voorzet van Nuno Santos en rondde van dichtbij af. Sporting stond al vanaf de zesde speelronde bovenaan en verloor dit seizoen nog geen enkele keer, ook niet in de toppers tegen FC Porto (2-2 en 0-0) en Benfica (1-0 zege). Het weerzien met Benfica, in Estádio da Luz, wacht zaterdag; volgende week woensdag volgt de seizoensafsluiter tegen CS Marítimo.

In Portugal plaatst de top twee zich rechtstreeks voor de Champions League. Porto heeft als nummer twee vier punten voorsprong op nummer drie Benfica en heeft daarom goede papieren om zich in het kielzog van Sporting te plaatsen voor het miljardenbal. De nummer drie gaat de derde voorronde in; daar is Benfica op zijn minst zeker van. Sporting werd eerder landskampioen in de jaren 1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000 en 2002.