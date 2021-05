FC Volendam grapt na tweet Feyenoord: ‘Waar kunnen we tekenen?’

Dinsdag, 11 mei 2021 om 23:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:17

Francesco Antonucci staat achter de keuze om het huidige seizoen door te brengen bij FC Volendam. De aanvallende middenvelder werd in de zomer van 2020 door Feyenoord overgenomen van AS Monaco, maar bleef spelen bij Volendam, de club waarvoor hij in het seizoen 2019/20 al op huurbasis uitkwam. In een interview met Feyenoord TV legt Antonucci uit waarom hij waarde hechtte aan een extra jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het was vorig jaar mijn eerste jaar als profvoetballer. Ik was nog niet klaar voor de stap", erkent de 21-jarige Belg. "Ik heb ook met Wim Jonk (trainer van Volendam, red.) gesproken over wat het beste was voor mij. We dachten samen dat ik er nog niet klaar voor was." Er waren diverse aspecten van zijn spel waar Antonucci naar eigen zeggen aan moest werken. "Aan de bal, in de duels, omschakelen, zonder bal meer doen... Daarom heb ik de keuze gemaakt om hier nog een jaar te blijven. Op dit niveau is het spel meer fysiek dan in de Eredivisie. Dat gedeelte mis ik een beetje in mijn spel, dus dat is goed om te leren."

"Ik bekijk veel beelden over wat ik doe op het veld, doe veel krachttraining in de gym en doe veel individueel met de trainer. Ik ben bijna nooit tevreden en erg zelfkritisch. Mijn vader was ook streng voor me en die mentaliteit heb ik van hem", vertelt Antonucci, die vorig jaar zomer met technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord sprak. "Ik voelde veel vertrouwen van hem en van de club. Dat was het belangrijkste dat ik nodig had: een club die in mij gelooft. Frank zei dat ik na een jaar klaar moest zijn om in De Kuip te spelen. Dat gaf me veel motivatie, want dat gevoel had ik ook. Ik heb na bijna iedere wedstrijd contact met hem over hoe het gaat. Frank geeft me ook advies over wat er beter kan en wat ik goed heb gedaan."

"Ik ben verhuurd, maar ik voel mij ook een speler van Feyenoord. Dat vind ik prettig", aldus Antonucci. Vanaf komend seizoen sluit hij ook daadwerkelijk aan in Rotterdam, al was dat niet af te lezen uit een tweet van Feyenoord waarin het interview werd gepromoot. "Francesco Antonucci licht zijn keuze voor een extra jaar bij FC Volendam toe". schreef Feyenoord. De tweet is op meerdere manieren te interpreteren, weet ook Volendam. De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie grapt: "Waar kunnen we tekenen, Feyenoord?" Antonucci speelde dit seizoen dertig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij viermaal scoorde.

De aanvallende middenvelder maakte vorige maand bekend dat hij dit seizoen veel last heeft gehad van een allergie en daaruit voortvloeiende ademhalingsproblemen. Tijdens een blessureperiode in januari nam hij medicatie en daar reageerde zijn lichaam niet goed op. Onderzoek bracht aan het licht dat hij netelroos heeft. Hij voelde zich steeds vermoeider en kon daardoor regelmatig niet een volledige wedstrijd volmaken. Volgens Antonucci heeft zijn voeding de situatie verergerd, nadat zijn lichaam een allergische reactie had op de medicijnen die hij innam toen hij kampte met een knieblessure. Van artsen kreeg hij te horen dat hij zijn voeding moest aanpassen, waarna de situatie verbeterde.