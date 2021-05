Napoli zet tegen Zeegelaar en Ouwejan nieuwe stap naar Champions League

Dinsdag, 11 mei 2021 om 22:47 • Dominic Mostert

Napoli heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso boekte een eenvoudige 5-1 overwinning op Udinese en overnacht daardoor op de tweede plaats. Een klassering in de top vier is voldoende voor plaatsing voor het miljardenbal. De voorsprong op nummer vijf Juventus bedraagt vier punten, al heeft de onttroonde landskampioen een duel minder gespeeld.

Udinese trad aan met Marvin Zeegelaar, die een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald. Thomas Ouwejan mocht negen minuten na de pauze invallen, terwijl Jayden Braaf en Bram Nuytinck niet fit genoeg waren om tot de wedstrijdselectie te behoren. Napoli opende de score na 27 minuten, toen Udinese-keeper Juan Musso een schot van Victor Osimhen pareerde en Piotr Zielinski afrondde in de rebound.

De thuisploeg verdubbelde de marge via Fabián Ruiz, die na voorbereidend werk van Zielinski de ruimte vond aan de rand van het strafschopgebied voor een geplaatst schot in de verre bovenhoek. Udinese vond vijf minuten voor de rust de aansluiting: Stefano Okaka was Kostas Manolas te slim af en vond de benedenhoek. Direct na de pauze vergrootte Hirving Lozano de voorsprong weer, door te anticiperen op een zwakke inspeelpass van Musso en meteen te profiteren.

Giovanni Di Lorenzo maakte er 4-1 van uit een rebound, nadat Musso een kopbal van Manolas verwerkte, en het laatste doelpunt kwam in de eerste minuut van de blessuretijd voort uit een volley vanaf de rand van het strafschopgebied. Het betekende de ruimste overwinning voor de ploeg van Gattuso sinds de 6-0 zege op Fiorentina van 17 januari. Napoli verlengde de eigen ongeslagen reeks tot twaalf wedstrijden. I Partenopei spelen dit seizoen nog twee wedstrijden: uit tegen Fiorentina en thuis tegen Hellas Verona.