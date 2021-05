Kuyt verbaasd door accessoire Tuanzebe: ‘Als hij maar niemand kapot slaat’

Dinsdag, 11 mei 2021 om 22:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:52

Axel Tuanzebe baarde dinsdag opzien tijdens het duel tussen Manchester United en Leicester City (1-2) in de Premier League. De verdediger van the Red Devils leek een horloge te dragen, maar in werkelijkheid ging het om een WHOOP Fitness Tracker, die ook wordt gebruikt door NFL-spelers en golfers. Op sociale media werden massaal grappen gemaakt over de accessoire en ook in de studio van Ziggo Sport klonk verbazing.

"Je moet er niet aan denken dat je iemands hoofd kapot slaat met zo’n horloge", zei analist Dirk Kuyt tijdens de uitzending. Veel gebruikers dachten dat het ging om een Apple Watch, maar dat bleek niet het geval. De WHOOP Fitness Tracker wordt gebruikt om de fitheid van een sporter te meten. Zo kan het precies meten wanneer iemand gaat slapen en ook welke slaapcycli de persoon doormaakt, waardoor de kwaliteit van de slaap wordt beoordeeld. Verder kan informatie over de hartslag worden uitgelezen en wordt tijdens het sporten onder meer gemeten hoeveel calorieën iemand verbrandt.