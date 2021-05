Titelstrijd tussen Besiktas, Galatasaray en Fenerbahçe bereikt hoogtepunt

Dinsdag, 11 mei 2021 om 21:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:44

De strijd om de landstitel in Turkije wordt komende zaterdag op de veertigste en allerlaatste speeldag beslist. Besiktas leed dinsdagavond, drie dagen na de 3-1 nederlaag bij Galatasaray, een verrassende thuisnederlaag tegen Fatih Karagümrük en blijft op 81 punten staan. Rivaal Galatasaray won tegelijkertijd ruim van Denizlispor en heeft nu evenveel punten. Fenerbahçe blijft op 79 punten staan na de nederlaag tegen Sivasspor.

Besiktas - Fatih Karagümrük 1-2

De teams van Sergen Yalcin en Francesco Farioli hielden elkaar in de eerste helft lang in evenwicht, maar zes minuten voor de pauze sloegen de bezoekers toe. Na een keurige aanval over diverse schijven gaf Juro Balkovec vanaf links laag voor richting de strafschopstip, waar Andrea Bertolacci eerder bij de bal was dan doelman Ersin Destanoglu: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nog geen tien minuten na rust was Rachid Ghezzal degene die de 1-1 op het scorebord zette. Cyle Larin werd aan de linkerkant van het strafschopgebied niet of nauwelijks aangepakt en diens pass richting de tweede paal werd diagonaal door Ghezzal achter doelman Emiliano Viviano gewerkt.

Fatih Karagümrük, waar Jeremain Lens op de bank bleef, moest dertien minuten voor tijd met tien man verder toen Ervin Zukanovic zijn tweede gele kaart kreeg voor het belemmeren van invaller Bernard Mensah. Ondanks de ondertalsituatie kwamen de bezoekers toch op 1-2 toen de defensie van Besiktas wel heel erg laconiek verdedigde en Fabio Borini een bal van Alassane Ndao heerlijk afrondde.

Denizlispor - Galatasaray 1-4

Het team van Terim legde in de eerste helft de basis voor de overwinning in het Denizli Atatürk. Na ruim twintig minuten viel de 0-1: doelman Abdulkadir Sünger greep mis naast een corner van Gedson Fernandes vanaf de linkerkant, waarna Halil Dervisoglu de bal al vallend binnenkopte. Na iets meer dan een half uur spelen viel de 0-2. Babel probeerde langs Muhammet Ozkal het strafschopgebied op links binnen te dringen, waarna zijn opponent de bal al vallend met de hand aanraakte. Het leer ging op de stip en de Oranje-international schoot de bal hoog in de rechterhoek achter Sünger.

Enkele minuten voor rust kreeg Galatasaray, waar Ryan Donk net als Babel een basisplaats had, opnieuw een strafschop, al had scheidsrechter Abdulkadir Bitigen wel hulp nodig van de VAR. De bal op de elleboog van Sakib Aytac was duidelijk en dit keer was het niet Babel maar Emre Akbaba die de elfmetertrap nam. Sünger keerde echter de niet al te beste inzet. Een belangrijke redding, daar Denizlispor na een uur spelen de spanning in de wedstrijd terugbracht. Recep Niyaz schoot de bal laag in de linkerhoek na een individuele actie van Matthieu Dossevi.

In de slotfase liep Galatasaray uiteindelijk toch nog uit via Mostafa Mohamed. De na een uur voor Akbaba ingevallen aanvaller benutte een strafschop en schoot de bal ook van dichtbij binnen na voorbereidend werk van Henri Onyekuru, die na een uur spelen voor Babel was ingevallen.

Fenerbahçe - Sivasspor 1-2

De eerste helft was er één om snel te vergeten Fenerbahçe. De betere kansen waren voor Sivasspor, in de negende minuut viel Irfan Kahveci uit met een hamstringblessure en op slag van rust openden de bezoekers de score. Max Gradel schoot in de tweede minuut net naast, Olarenwaju Kayode trof vervolgens de paal en daarna ontstond weer een goede kans voor Gradel, alvorens Kayode de score opende. De spits stond bij de tweede paal en verlengde de bal met het bovenbeen, na een hard schot van Fayçal Fajr dat voorlangs dreigde te gaan. In de openingsfase van de tweede helft maakte Hakan Arslan er 0-2 van uit een kopbal na een voorzet van Gradel. Diep in de blessuretijd, nadat Ferdi Kadioglu was ingevallen, deed Papiss Cissé iets terug: 1-2.

Laatste speeldag

Besiktas gaat op de laatste speeldag op bezoek bij Göztepe en Galatasaray sluit het seizoen thuis af tegen Yeni Malatyaspor. Fenerbahçe speelt uit tegen Kayserispor. Besiktas won thuis met 2-0 van Galatasaray, dat afgelopen weekeinde op zijn beurt met 3-1 te sterk was voor de stadsgenoot. Het doelsaldo geeft zodoende de doorslag en dat is in het voordeel van Besiktas: +44 om +42.