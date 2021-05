Hugo de Jonge denkt aan testbewijs en eigen bijdrage voor ‘Ajax - Feyenoord’

Dinsdag, 11 mei 2021 om 20:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:35

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sluit niet uit dat voetbalsupporters volgend seizoen alleen met een negatief testbewijs of een vaccinatie tegen het coronavirus een stadion in kunnen. Tijdens de persconferentie van het kabinet zei De Jonge dinsdagavond te verwachten dat toegangstesten voor 'hele grote bijeenkomsten', waaronder voetbalwedstrijden, voorlopig nog wel nodig zullen zijn. Hij insinueerde dat alleen op die manier de stadions gevuld kunnen worden in het seizoen 2021/22.

“Het is heel moeilijk om in te schatten wanneer dat weer zou kunnen", zei De Jonge over het perspectief op de organisatie van grote evenementen zonder negatief testbewijs of vaccinatie. "Een deel van de festivalzomer wil je redden en je wilt dat we zeker in het nieuwe seizoen in groten getale weer in het stadion kunnen zetten. Daarom verwachten we dat toegangstesten voor die hele grote bijeenkomsten nog wel een tijdje nodig zal blijven. Ook daar geldt: als het niet meer hoeft, kappen we er zo snel mogelijk mee. Het laat zich heel moeilijk voorspellen. Je zit met veel mensen bij elkaar. De beschermingsgraad is nooit honderd procent, ook niet als heel veel mensen zijn gevaccineerd. Op den duur wordt de kans om besmet te raken wel heel erg gering en de kans om er heel ziek van te worden nog veel geringer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

KNVB reageert met zeer cynische tweet op persconferentie van Rutte

De KNVB was niet onder de indruk van de boodschap van het kabinet. Lees artikel

De Jonge herhaalde zijn wens dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen voor een coronatest, als die is bedoeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde evenementen of activiteiten. Dat zou het geval kunnen zijn bij voetbalwedstrijden, gaf hij aan. De komende maanden hoopt het kabinet de samenleving te heropenen met de hulp van testbewijzen. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld weer naar musea, bioscopen, restaurants of festivals met een negatieve test. De eerste maanden neemt de overheid de kosten daarvan op zich, maar na 1 juli moeten mensen bij grote evenementen zoals festivals een eigen bijdrage betalen van 7,50 euro, is het idee van het kabinet. De Tweede Kamer ligt voorlopig echter dwars en wil niets weten van een eigen bijdrage voor mensen.

De Jonge verdedigde het idee dinsdagavond. “Stel je voor dat je toegangstesten alleen nog maar nodig hebt om naar Ajax - Feyenoord of naar Lowlands te kunnen. Vinden we het dan reëel om aan heel Nederland te vragen om daaraan mee te betalen - we hebben geen pot met geld liggen in Den Haag - en dus ook aan mensen met een minimuminkomen? Stel dat we in die fase komen - dat je alleen nog maar toegangstesten nodig hebt voor bijeenkomsten van duizenden mensen - dan denk ik dat ik opnieuw aan de Kamer ga vragen of mensen daaraan mee willen betalen, 5 euro of 7,50. Is dat nou zo gek? Ik denk het niet. Ik denk dat het heel logisch is”, zei De Jonge.