Turkse investeerder wil met FC Dordrecht naar de Eredivisie

Dinsdag, 11 mei 2021 om 19:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:01

FC Dordrecht heeft dinsdag een nieuwe investeerder gepresenteerd: Baris Hocaoglu. De Turkse zakenman staat aan het hoofd van een investeringsmaatschappij genaamd Sporttz, die zich bezighoudt met vastgoed, media, entertainment, de financiële wereld en sport. Sporttz verwerft 24,9 procent van de aandelen in de club uit de Keuken Kampioen Divisie en dat zal op termijn oplopen naar 80 procent.

Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht, voerde maandenlang gesprekken met Hocaoglu en de Turk was uiteindelijk de uitverkorene tussen de dertien partijen met interesse om te investeren in de Zuid-Hollandse club. De KNVB hoeft niet zijn goedkeuring te geven voor een minderheidsaandeel van 24,9 procent. Dat is pas het geval bij een aandeel van 25 procent of hoger.

Volgens De Zeeuw wil Hocaoglu dat FC Dordrecht op de lange termijn een stabiele Eredivisie-club wordt. “Maar hij is geen man die zegt dat we bijvoorbeeld over twee jaar al in de eredivisie moeten zitten of over vijf jaar in de Champions League moeten spelen”, legde De Zeeuw uit aan RTV Rijnmond. “Hij is daar genuanceerd in. We moeten stap voor stap alles uitbouwen.”

Met de komst van Hocaoglu lijkt de continuïteit van de club voor de komende jaren gewaarborgd. Voor komend seizoen betekent dit dat het spelersbudget boven de een miljoen euro zal groeien. Dat is momenteel ongeveer de helft.

FC Dordrecht wil gaan investeren in de jeugdacademie, de kantoorafdeling en ook zal er geld beschikbaar zijn voor verbeteringen in en rondom het stadion. Hocaoglu wil zich op den duur inspannen voor de komst van een nieuw stadion. De hekkensluiter, die woensdag tegen NEC het laatste competitieduel van het seizoen afwerkt, is momenteel op zoek naar een nieuwe technisch manager en zal daarna een zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer starten.