KNVB reageert met zeer cynische tweet op persconferentie van Rutte

Dinsdag, 11 mei 2021 om 19:36 • Laatste update: 19:48

De KNVB is niet onder de indruk door de boodschap van het kabinet over de mogelijkheid om te sporten in de buitenlucht in teamverband. Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond bekend dat ook mensen van boven de 26 jaar vanaf volgende week woensdag mogen sporten in teamverband, als de cijfers bevestigen dat de piek van de derde coronagolf is gepasseerd. Zij moeten echter wel anderhalve meter afstand houden.

In een tweet reageert de KNVB tijdens de persconferentie cynisch op de versoepeling. De voetbalbond deelt een denkbeeldige opstelling van een trainingspartijtje met elf man, van wie vier ouder dan 27 jaar zijn en dus afstand zouden moeten houden. Het is een onwerkbare manier van trainen, is de boodschap van de KNVB.