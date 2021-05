Koeman geeft Ousmane Dembélé verrassende positie in basiself Barcelona

Dinsdag, 11 mei 2021 om 20:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:01

Barcelona speelt dinsdagavond uit tegen Levante de op twee na laatste competitiewedstrijd van het seizoen in LaLiga. Ronald Koeman maakt, na een schorsing van twee duels, zijn rentree op de bank van los Azulgrana en kiest in Valencia voor een elftal met onder meer Frenkie de Jong op het middenveld. Rechtsback Sergiño Dest heeft echter geen basisplek en wordt afgelost door Ousmane Dembélé. Sergio Busquets is ‘gewoon’ van de partij nadat hij zich afgelopen zaterdag in de topper tegen Atlético Madrid met een hoofdblessure moest laten vervangen. De ontmoeting in het Estadi Ciutat de València gaat om 22.00 uur van start.

Barcelona lijkt opnieuw in een 3-5-2-opstelling te spelen, waarbij Gerard Piqué, Clément Lenglet en Ronald Araújo de driemansdefensie vormen en Marc-André ter Stegen op doel staat. Araújo speelde een uitstekende tweede helft tegen Atlético en krijgt de voorkeur boven Óscar Mingueza. Busquets is hersteld van zijn klachten na een luchtduel met Stefan Savic en vormt een middenveld met De Jong en Pedri. De zijkanten zijn voor Dembélé en Jordi Alba, terwijl Lionel Messi en Antoine Griezmann in de voorhoede staan. Dembélé lijkt dus te gaan spelen als wing-back ofwel rechtshalf, een positie die hij onder Ernesto Valverde eenmaal bekleedde maar nog niet onder Koeman.

Barcelona, dat 75 punten verzamelde tot dusver, overnacht bij winst als koploper van LaLiga. Atlético Madrid, 77 punten, speelt woensdagavond in eigen huis tegen nummer vijf Real Sociedad, dat nog enkele punten nodig heeft om zich van deelname aan de Europa League te verzekeren. Regerend landskampioen Real Madrid, 77 punten, speelt woensdagavond uit tegen middenmoter Granada. Het team van Zinédine Zidane heeft een beter onderling resultaat tegen zowel Atlético als Barcelona, maar is sowieso afhankelijk van een misstap van de stadsgenoot in de drie resterende speeldagen van de Spaanse competitie.

Schorsing op komst?

Steeds meer spelers van Barcelona staan op scherp. Naast Lionel Messi en Frenkie de Jong, die beiden al enkele maanden op vier gele kaarten staan, riskeren ook Óscar Mingueza, Antoine Griezmann, Jordi Alba en Gerard Piqué een schorsing. Indien Messi vanavond een gele kaart pakt, dan heeft hij mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Barcelona in het Camp Nou al achter de rug. De clubtopscorer aller tijden heeft nog altijd geen duidelijkheid over zijn toekomst gegeven en zondag is Celta de Vigo de laatste opponent in een thuisduel. De Catalanen sluiten het seizoen af uit tegen Eibar.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Lenglet; Dembélé, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi en Griezmann.