Broer van Jurriën en Quinten Timber sleept profcontract in de wacht

Dinsdag, 11 mei 2021 om 17:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:50

Dylan Timber zet bij FC Utrecht zijn eerste stappen in het betaald voetbal. De oudere broer van Quinten en Jurriën Timber heeft dinsdagmiddag namelijk zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract in De Galgenwaard. De 21-jarige verdediger is afkomstig van Derde Divisie-club Sparta Nijkerk. Dylan Timber volgt hiermee het voorbeeld van zijn broer Quinten, die Ajax vorige week inruilde voor FC Utrecht. De kersverse aanwinst sluit in eerste instantie aan bij Jong FC Utrecht.

De centrale verdediger, tevens inzetbaar als rechtsback, is dolgelukkig met de kans die Utrecht hem biedt. "Geboren en getogen in Utrecht, en ik ben nu hier bij FC Utrecht om de volgende stap in mijn carrière te maken", zo laat hij weten op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben een verdediger die comfortabel is aan de bal. Ik houd van voetbal, dus ik wil dingen graag voetballend oplossen. Ik ben niet bang voor een kopduel, of überhaupt een duel. Dat ga ik zeker niet uit de weg! En met mijn snelheid kan ik ook van meerwaarde zijn."

???? Welkom bij de club, ?????????? ????????????! De 21-jarige verdediger heeft voor 2 jaar getekend en sluit na de zomer aan bij Jong FC Utrecht. Lees er meer over ?? https://t.co/JBlsMPLj2r — FC Utrecht (@fcutrecht) May 11, 2021

Dylan Timber vindt het prachtig dat hij met ingang van volgend seizoen gaat samenspelen met zijn broer Quinten. "Hartstikke mooi. Hij speelt in het eerste, ik begin bij Jong. Het is aan mij om mezelf omhoog te werken en uiteindelijk samen op het veld te staan. Ik ben super trots op hem en op mezelf. Ook ben ik trots op mijn broers en op mijn moeder, die me hier gebracht heeft. Ik kijk uit naar de weg naar het eerste." De Utrecht-aanwinst heeft een verleden in de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde sinds vorig jaar zomer voor Sparta Nijkerk.