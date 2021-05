Vooroordeel over Noa Lang ontkracht: ‘Dat is gewoon niet waar gebleken’

Philippe Clement is in het afgelopen seizoen onder de indruk geraakt van de speler en de mens Noa Lang. De coach van Club Brugge wist dat de vleugelaanvaller met een bepaalde reputatie binnenkwam vorig jaar, maar in de optiek van de succestrainer kloppen de vooroordelen over de voormalig Ajacied niet. Clement hoopt vurig dat hij ook volgend seizoen nog kan samenwerken met Lang in Brugge.

"Enerzijds was er dat positieve beeld over hem als persoon en speler, anderzijds werd hij ook omschreven als een patser, die geluiden waren dus beduidend minder goed", blikt Clement op verzoek van Sport/Voetbalmagazine terug. "Maar we werken nu negen maanden samen en er is nog geen enkel voorval of probleem geweest met Noa. Integendeel zelfs. Alle negatieve info is gewoon niet waar gebleken; ik vind Noa een superleuke jongen om mee te werken en ben enorm tevreden over hem." Lang ontpopt zich daarnaast als een echte teamspeler, zo luidt het oordeel van de Belgische oefenmeester.

Volgens Clement is Lang een gevoelige jongen die vooral vertrouwen nodig heeft van een coach. "Het is voor Noa superbelangrijk dat je open en eerlijk tegen hem bent en dan krijg je dat ook van hem terug", zo legt de Brugge-trainer uit. "Dat betekent ook kordaat en duidelijk zijn. Hij is gretig en wil leren, maar nog meer dan bij anderen moet de basis voor hem zijn dat er vertrouwen is. Als hij voelt dat hij dát heeft... Dan geeft hij het beste van zichzelf terug. Zo niet, dan trekt hij een muur op." Clement hoopt in ieder geval dat hij ook na de zomerstop de beschikking heeft over Lang, die in Brugge vastligt tot medio 2024.

"Ik denk dat het het beste is wanneer hij nog een jaar hier zou blijven. Ik heb het idee dat hij dat zelf ook zo ziet", aldus de tevreden Clement, die onlangs tegenover Het Nieuwsblad al aandrong op een langer verblijf van de Nederlander, nadat er geruchten waren ontstaan over interesse van Leeds United. "Niet zo lang geleden heb ik een gesprek gehad met Noa. Toen heb ik hem één ding gezegd: 'Denk pas na het seizoen na over je toekomst. Hij heeft mij bevestigd dat dat ook zijn plan is." Lang is al het gehele seizoen een van de smaakmakers in de Pro League. In 34 wedstrijden in alle competities kwam de buitenspeler tot 16 treffers en 10 assists.