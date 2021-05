Madueke over matchfixingzaak: ‘Ik dacht toen direct al: waarom doet hij dit?’

Noni Madueke heeft zich uitgelaten over de overtreding waardoor Tom Beugelsdijk wordt verdacht van matchfixing. De verdediger van Sparta Rotterdam beging op 16 januari een overtreding op de aanvaller, wat hem op zijn eerste gele kaart van het seizoen kwam te staan. Hierdoor is enkele maanden later het vermoeden van eventuele betrokkenheid bij een matchfixingzaak ontstaan. Zondag meldde de NOS dat een Eredivisie-speler ervan wordt verdacht dat hij opzettelijk een gele kaart heeft gepakt, waardoor hij of anderen daar geld aan verdienden, waarna al snel de naam van Beugelsdijk naar voren kwam.

Madueke plaatste direct al vraagtekens bij de actie van Beugelsdijk, die de buitenspeler van PSV rond de middenlijn van achteren naar de grond werkte en van scheidsrechter Bas Nijhuis de gele kaart kreeg. "Ik heb het gezien", doelt Madueke tegenover ESPN op de beschuldigingen. "Ik dacht toen direct al: waarom doet hij dit? Want ik was omringd door een aantal Sparta-spelers. Maar ik dacht er verder niet heel veel van. Natuurlijk weet ik niet of het waar is of niet. Ik dacht erover na, het was een beetje een rare overtreding. Ieder zijn ding."

Het betekende voor Beugelsdijk zijn eerste gele kaart van het seizoen, waarna zijn naam in de nasleep van de publicatie van de NOS al snel in verband werd gebracht met de zaak. Door in te zetten op de gele kaart heeft een gokker met een inzet van 3.000 euro circa 13.000 euro verdiend. Twee andere gokkers wonnen circa 1.000 euro dankzij de gele kaart. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in een vroeg stadium zit, en er nog niet is besloten om tot vervolging over te gaan, heeft de NOS besloten de naam van de speler niet te publiceren, zo communiceerde de omroep zondag.

Sparta kwam maandagmiddag met een statement naar buiten naar aanleiding van het onderzoek dat door de politie is ingesteld naar een matchfixingzaak. “Sparta Rotterdam heeft kennisgenomen van de berichtgeving over een mogelijke spotfixing in het betaald voetbal. In de berichtgeving omtrent deze mogelijke spotfixing wordt Tom Beugelsdijk genoemd. De club heeft deze ochtend gesproken met de speler, waarin hij aangeeft de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd”, laat de club weten. "Tom zegt dat het absolute onzin is. Hij is nooit gebeld door de KNVB of door de politie. Hij is ook verbaasd", vulde technisch directeur Henk van Stee aan bij RTV Rijnmond.

