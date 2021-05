Gianluigi Buffon (43) hakt knoop door en vertrekt bij Juventus

Dinsdag, 11 mei 2021 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:33

Gianluigi Buffon is bezig aan zijn laatste weken als speler van Juventus. De 43-jarige doelman heeft tegenover beIN Sports laten weten zijn aflopende contract niet te zullen verlengen, waardoor hij komende zomer transfervrij op te pikken is in Turijn. Waar de toekomst van de routinier ligt wil hij nog niet verklappen. In Italië wordt al maanden gespeculeerd over de toekomst van Buffon. De kans bestaat dat hij komende zomer het profvoetbal definitief achter zich laat.

Buffon droeg bijna zijn gehele carrière het shirt van Juventus. Hij kwam in 2001 over van Parma om vervolgens zeventien seizoenen het doel van La Vecchia Signora te verdedigen. Na een tussenjaar bij Paris Saint-Germain in het seizoen 2018/19 keerde hij in de zomer van 2019 terug in Turijn, waar hij momenteel aan zijn tweede seizoen bezig is sinds zijn rentree. Dit seizoen geldt Wojciech Szczesny als eerste doelman bij Juventus en moet Buffon genoegen nemen met een rol als reservedoelman. De goalie kwam dit seizoen in alle competities dertien keer in actie namens Juventus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een interview met beIN Sports heeft Buffon nu aan alle onzekerheid een einde gemaakt rond zijn toekomst bij Juventus door aan te geven na dit seizoen te zullen vertrekken. "Ik heb besloten om Juventus aan het einde van het seizoen te verlaten en mijn contract niet te verlengen", zo klinkt het uit de mond van de 176-voudig international van Italië. "Of ik stop, of ik vind een situatie die me motiveert om door te gaan en een nieuwe levenservaring op te zoeken. Ik zal alle mogelijkheden in overweging nemen."

Het is mogelijk dat Buffon zijn carrière elders afsluit, daar hij de interesse heeft gewekt van verschillende clubs. Zo werd hij onder meer in verband gebracht met Eintracht Frankfurt, maar gaf hij zelf aan niks te voelen voor een overgang naar de Bundesliga. Daarnaast viel zijn naam bij Olympiakos, Sporting Portugal, Galatasaray en Dynamo Kiev. "Ik heb het gevoel dat ik alles heb gegeven voor Juventus en de club heeft ook alles voor mij gedaan", gaat Buffon verder. "Nu naderen we het einde van een tijdperk. Het is goed dat er nu duidelijkheid is."

La Gazzetta dello Sport wist eind maart al te melden dat de toekomst van Buffon mogelijk buiten Italië zou liggen. "Buffon is zijn afscheidsspeech al aan het oefenen", schreef de roze sportkrant. "Het woord 'vaarwel' zit in zijn hoofd, al is het geen makkelijk besluit voor de clubicoon. Hij is 43 jaar, maar speelt amper. Die rol op het tweede plan doet hem pijn." Buffon zou bij een eventueel nieuw avontuur dan ook mikken op een rol als eerste doelman. Een reserverol, zoals hij die ook vervult bij Juventus momenteel, ziet hij niet voor zichzelf weggelegd.