Depay strijdt met Neymar en Mbappé om prestigieuze Franse prijs

Dinsdag, 11 mei 2021 om 13:32 • Rian Rosendaal

Memphis Depay staat op de shortlist van de Speler van het Jaar-verkiezing in Ligue 1, zo is dinsdag wereldkundig gemaakt. De aanvaller van Olympique Lyon ondervindt zware concurrentie, want Kylian Mbappé en Neymar zijn namelijk ook geselecteerd. Naast de sterspelers van Paris Saint-Germain zijn ook Burak Yilmaz (Lille OSC) en Wissam Ben Yedder (AS Monaco) in de race voor de prestigieuze prijs.

Depay maakt een sterk seizoen door bij Lyon, dat zo goed als zeker is uitgeschakeld in de strijd om het kampioenschap in Frankrijk. De Oranje-international tekende in 35 competitiewedstrijden namens les Gones voor 19 doelpunten en 10 assists. Depay wordt mede door zijn goede prestaties al enige tijd in verband gebracht met een overstap richting Barcelona. Trainer Ronald Koeman lijkt zeer gecharmeerd te zijn van de Lyon-aanvaller, al is het afwachten of hij toestemming krijgt van de clubleiding om een bod neer te leggen in Zuid-Frankrijk.

#UNFP ????: Voici la liste des nominés pour le trophée UNFP du "meilleur joueur de la saison" en Ligue 1 :



???? Neymar Jr

???? Memphis Depay

???? Kylian Mbappé

???? Wissam Ben Yedder

???? Burak Yilmaz



??: Qui l'emportera ? pic.twitter.com/yp0mCHe9Y1 — Footballdayy (@Footballdayy2) May 11, 2021

Neymar en Mbappé gaan door een enigszins teleurstellende periode bij PSG, in de halve finale van de Champions League niet opgewassen tegen Manchester City. In Ligue 1 staat het elftal van trainer Mauricio Pochettino op de tweede plaats, drie punten achter koploper Lille. Met nog twee duels te gaan lijkt de kans dan ook niet groot dat PSG de landstitel zal prolongeren. Desondanks besloot Neymar onlangs om zijn contract te verlengen tot medio 2025. Over Mbappé, die tot 2022 vastligt in Parijs, bestaat nog wél twijfel. De geruchten over een vertrek naar Real Madrid zijn nog steeds niet naar de achtergrond verdwenen. Mbappé voert met 25 doelpunten de topscorerslijst aan in Ligue 1.

De 35-jarige Yilmaz is dit seizoen één van de revelaties in Frankrijk. De Turkse topschutter kwam tot dusver tot 15 doelpunten in 26 competitieduels. Mede hierdoor ligt Lille op koers om de titel te veroveren. Ben Yedder bezet momenteel de derde plaats op de topscorerslijst, met 19 treffers in 35 competitiewedstrijden. Zijn werkgever Monaco staat derde en maakt zich op voor de kwalificatieronde van de Champions League van volgend seizoen.