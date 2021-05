Cillessen in topvorm richting het EK; AS voorspelt zomertransfer

Dinsdag, 11 mei 2021 om 12:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:38

Jasper Cillessen steekt in topvorm als doelman van Valencia. De Oranje-international maakte onlangs al een sterke indruk tegen Barcelona, al ging dat duel nog met 2-3 verloren. Afgelopen weekeinde hield de Nederlandse sluitpost de 'nul' in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid (3-0). Cillessen kreeg in dat duel maar liefst negentien schoten te verwerken, een seizoensrecord voor een uitclub in LaLiga. Het lijkt allemaal goed nieuws te zijn voor bondscoach Frank de Boer, nu het EK met rasse schreden nadert.

AS is zeer onder de indruk van de prestaties van Cillessen in de afgelopen weken. "Cillessen is weer Cillessen", zo kopt de Spaanse krant na de overwinning op Valladolid die Valencia sowieso nog een jaar in LaLiga houdt. "Na de vijf blessures sinds zijn komst en enkele wedstrijden waarin hij voor twijfels zorgde, steekt de Nederlander op het meest ideale moment weer in zijn beste vorm." De belangrijke zege van Valencia kwam tot stand door treffers van Maxi Gómez (twee) en Thierry Correia. "Maar de zege zou niet mogelijk zijn geweest zonder het optreden van Cillessen", krijgt de uitblinkende doelman een groot compliment mee.

19 - @realvalladolidE have made 19 shots vs Valencia, more than any other team in a single game away from home in #LaLiga this season. Unsuccessful#ValenciaValladolid pic.twitter.com/d9eqtjRYOU — OptaJose (@OptaJose) May 9, 2021

"Het lijkt erop dat de Cillessen die Valencia twee jaar geleden binnenhaalde eindelijk is gearriveerd. Niet alleen zijn reddingen vallen op, zijn hele aanwezigheid heeft de defensie van Valencia versterkt", vervolgt AS de lofzang op Cillessen. "Het is opvallend dat Valencia dit seizoen slechts negen keer wist te winnen en dat Cillessen bij vier van die overwinningen onder de lat stond. En dat terwijl hij in dit seizoen pas zeven wedstrijden heeft gespeeld."

AS verwacht dat de uitblinkende Cillessen deze zomer in de etalage wordt gezet door het bestuur van Valencia, ondanks een doorlopend contract tot medio 2023. "En niet vanwege zijn kwaliteiten, maar omdat hij een bepaalde financiële waarde vertegenwoordigt", zo verduidelijkt de Spaanse krant. "En als hij deze goede vorm weet door te trekken richting het EK, dan zal Valencia ongetwijfeld nog meer kansen krijgen op een lucratieve transfer." Cillessen werd medio 2019 voor 35 miljoen euro overgenomen van Barcelona. Voor hetzelfde bedrag bewandelde collega-doelman Neto twee jaar geleden de omgekeerde weg.